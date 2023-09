Tężnia już blisko

Trwają prace nad budową tężni w parku Traugutta. Budżet przeznaczony na inwestycję to 478 tys. zł, roboty mają się zakończyć w październiku.

Utworzenie w Elblągu tężni solankowej ma już długą historię. Pomysł na budowę pojawił się już pod koniec 2021 r, kiedy radni Koalicji Obywatelskiej przedstawili swoje propozycje do projektu budżetu. Pierwotnie obiekt miał stanąć na skwerze przy ul. Giermków, za zgodą wnioskodawcy zmieniono jednak lokalizację na Bażantarnię. Z tego miejsca wkrótce zrezygnowano ze względu na szkodliwe działanie soli na glebę oraz rosnące tam drzewa. Finalnie w 2022 r zdecydowano, że tężnia powstanie w parku Traugutta.

Fot. Anna Malik

Kolejną trudnością, którą napotkano, był wybór wykonawcy zlecenia. Przetarg na budowę ogłaszano dwukrotnie, ponieważ pierwszy został unieważniony i dopiero za drugim razem udało się podpisać kontrakt z firmą Kryształowy Świat z Libiąża.

W planach inwestycji przewidywana jest budowa nie tylko tężni solankowej w formie altany z elektrycznym przyłączem, ale ma też do niej powstać ścieżka, a w jej sąsiedztwie ławki, kosze na śmieci i latarnie.

— W sierpniu, z uwagi na wystąpienie w czasie realizacji zadania obfitych opadów deszczu, teren budowy stał się zbyt podmokły i grząski, aby kontynuować prace ziemne — tłumaczy Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu. - Wykonawca zmuszony został do przerwania robót, a w konsekwencji do wykonania dodatkowych badań gruntu. Roboty rozpoczęły się ponownie, gdy tylko pozwoliły na to warunki gruntowe. Natomiast przerwa skutkowała przesunięciem terminu wykonania zadania. Pierwotny termin, koniec września br., został przesunięty i obecnie zakończenie robót przewidziane jest na połowę października. W chwili obecnej trwają prace związane z budową konstrukcji tężni, jej montaż powinien się wkrótce rozpocząć. Trwają też prace przy budowie alejek prowadzących do tężni, zagęszczanie i utwardzanie materiału z którego wykonane będą alejki. Nie będą to alejki asfaltowe, tylko wykonane z kruszywa. Inwestor nie przewiduje dodatkowego finansowania zadania — dodaje urzędnik.