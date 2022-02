To ma być most z klasą

Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Fiszewka w ciągu ul. Warszawskiej w Elblągu i doprowadzenie mostu do klasy nośności A tj. 50 ton – przetarg na wykonanie dokumentacji na taki projekt właśnie ogłosiło miasto.

Jak dowiadujemy się w biurze prasowym UM, most przy wyjeździe na Malbork ma doczekać się przebudowy ze względu na duży ruch, wiek obiektu, a także to, że to istotny ciąg komunikacyjny.

Wykonawca wyłoniony w przetargu będzie zobowiązany do „pozyskania aktualnych map do celów projektowych w niezbędnym zakresie; wykonania badań geotechnicznych podłoża w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz wiedzą techniczną; uzyskania warunków technicznych od firm branżowych na przebudowę sieci i pozostałej infrastruktury technicznej będącej w kolizji lub przebiegających wzdłuż przebudowanego mostu oraz projektowanymi elementami infrastruktury technicznej, a także uwzględnienia w dokumentacji projektowej rozwiązań umożliwiających eksploatację sieci i innych elementów przebudowanej infrastruktury technicznej wynikających z warunków wydanych przez ich właścicieli oraz uzyskania uzgodnienia projektu w tym zakresie".

Wykonawca ma też m. in wykonać inwentaryzację przyrodniczą i zaprojektować przebudowy jezdni i zjazdów zlokalizowanych bezpośrednio przed i za przebudowywanym obiektem mostowym, na przebudowywanym obiekcie ma też powstać ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,5 m. Wykonawca będzie też pełnić nadzór autorski w trakcie robót budowlanych.

Na realizację zamówienia zwycięzca przetargu ma 7 miesięcy od daty podpisania umowy. Termin składania ofert mija 18 lutego.