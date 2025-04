Tramwaje made in Turcja

10 tramwajów z tureckiej firmy Bozankaya Rayli Sistemler A.S. zasili za dwa lata Tramwaje Elbląskie. Ich koszt to 95 mln zł.

Przypomnijmy: w przetargu na dostawę 10 tramwajów do Elbląga wzięły udział dwie firmy. Turecka Bozankaya Rayli Sistemler A.S. swoją ofertę wyceniła na 95 mln zł, bydgoska PESA – na 130,5 mln zł. Urzędnicy oszacowali wartość zamówienia na 89,7 mln zł, co oznacza, że trzeba było znaleźć brakującą kwotę.

- Drugim kryterium branym pod uwagę był okres gwarancji na kompletny tramwaj bez limitu km, który w przypadku Bozankayi wynosi 72 miesiące, a Pesy – 36 miesięcy. Wybrana oferta przedstawia zatem najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny – informuje zespół prasowy biura prezydenta miasta.

Jak będą wyglądać nowe tramwaje, będzie wiadomo 30 dni po podpisaniu umowy. Wtedy producent będzie miał obowiązek przesłania wizualizacji pojazdów. My przy tej informacji prezentujemy jeden z przykładowych pojazdów tureckiego producenta.

Pieniądze na inwestycje w tramwaje w Elblągu mają pochodzić w większości z programu Polska Wschodnia. Opiewać w sumie na ok. 184 mln zł (nie tylko na tramwaje, ale także na remonty torowisk i inne inwestycje). Decyzje o dofinansowaniu mają zapaść w drugim kwartale tego roku.