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Trzecia próba remontu przystani przy Radomskiej

 Elbląg, Trzecia próba remontu przystani przy Radomskiej
fot. MOSiR

Czy do trzech razy sztuka? Elbląski samorząd po raz kolejny szuka firmy, która wyremontuje przystań kajakową. Poprzednie oferty przewyższyły oczekiwania finansowe urzędników.

W pierwszym terminie nikt się nie zgłosił, a w drugim wpłynęły dwie oferty. Elbląski Elzambud swoje usługi wycenił na niespełna 2 mln zł, natomiast firma Bud-Mar Usługi Ogólnobudowlane Patryk Soboń (również z Elbląga) zażądała 2,3 mln zł. Obie oferty znacznie przekroczyły budżet miasta, który wynosił 1,5 mln zł. W efekcie poprzedni przetarg został unieważniony.

W poniedziałek, 7 września, w Biuletynie Informacji Publicznej pojawiło się trzecie ogłoszenie o przetargu na modernizację obiektu. W ramach inwestycji zaplanowano:

- wymianę pokrycia dachowego oraz orynnowania,

- remont tarasu i pomieszczeń wewnątrz przystani,

- montaż nowoczesnego systemu monitoringu,

- instalację trzech kolektorów słonecznych oraz ośmiu paneli fotowoltaicznych wraz z magazynem energii.

Potencjalni wykonawcy mają czas do 24 września na złożenie swoich ofert. Wtedy poznamy kwoty, jakie proponują przedsiębiorcy. Najlepsza oferta zostanie wybrana na podstawie ceny (60%) oraz okresu gwarancji na roboty budowlane (20%) i zamontowane urządzenia (20%). Wybrana firma będzie miała pięć miesięcy od dnia podpisania umowy na zrealizowanie wszystkich prac.

SM

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