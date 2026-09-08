Trzecia próba remontu przystani przy Radomskiej

Czy do trzech razy sztuka? Elbląski samorząd po raz kolejny szuka firmy, która wyremontuje przystań kajakową. Poprzednie oferty przewyższyły oczekiwania finansowe urzędników.

W pierwszym terminie nikt się nie zgłosił, a w drugim wpłynęły dwie oferty. Elbląski Elzambud swoje usługi wycenił na niespełna 2 mln zł, natomiast firma Bud-Mar Usługi Ogólnobudowlane Patryk Soboń (również z Elbląga) zażądała 2,3 mln zł. Obie oferty znacznie przekroczyły budżet miasta, który wynosił 1,5 mln zł. W efekcie poprzedni przetarg został unieważniony.

W poniedziałek, 7 września, w Biuletynie Informacji Publicznej pojawiło się trzecie ogłoszenie o przetargu na modernizację obiektu. W ramach inwestycji zaplanowano:

- wymianę pokrycia dachowego oraz orynnowania,

- remont tarasu i pomieszczeń wewnątrz przystani,

- montaż nowoczesnego systemu monitoringu,

- instalację trzech kolektorów słonecznych oraz ośmiu paneli fotowoltaicznych wraz z magazynem energii.

Potencjalni wykonawcy mają czas do 24 września na złożenie swoich ofert. Wtedy poznamy kwoty, jakie proponują przedsiębiorcy. Najlepsza oferta zostanie wybrana na podstawie ceny (60%) oraz okresu gwarancji na roboty budowlane (20%) i zamontowane urządzenia (20%). Wybrana firma będzie miała pięć miesięcy od dnia podpisania umowy na zrealizowanie wszystkich prac.