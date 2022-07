Trzy miliony na odnowienie kilku ulic

Władze Elbląga zleciły miejskiej spółce – EPGK – odnowę nawierzchni kilku ulic. Koszt – 3 miliony złotych. Prace potrwają pół roku.

Umowa z Elbląskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej już została podpisana. Wykonawca będzie miał pół roku na odnowienie ulic: Okrzei (na odcinku od ul. Daszyńskiego do Rechniewskiego), Matejki, Poprzecznej i Wyspiańskiego. Prace zlecono w trybie bezprzetargowym. Przepisy ustawy o zamówieniach publicznych zezwalają na takie rozwiązanie, gdy wykonawcą jest miejska spółka, która 90 procent przychodów uzyskuje ze zleceń samorządu, a tak jest w tym przypadku. Koszt inwestycji to 3 mln złotych i będzie on pokryty w całości z budżetu miasta, bez zewnętrznego dofinansowania.

W tym roku ma też ruszyć przebudowa ul. 13 Pułku Przeciwlotniczego, która ma być dwukierunkowa. Dodatkowo na skrzyżowaniu z ul. Kościuszki ma powstać rondo, przebudowana ma też być sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Bema z Saperów i ul. Czołgistów, by udrożnić ruch. Całość ma kosztować 2,7 mln, w tym roku w budżecie miasta zaplanowano 1,35 mln zł.

Kilka drogowych inwestycji związanych jest z budżetem obywatelskim. To mieszkańcy w głosowaniu zdecydowali o budowie 500-metrowego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej między ul. Komeńskiego i Sadową (480 tys. zł, prace potrwają do końca października), modernizacji ul. Chopina (za 480 tys. zł, prace trwają) czy budowie chodnika przy ul. Poprzecznej (220 tys. zł, prace potrwają do 30 września). Dwie ostatnie inwestycje, jaki i trwająca właśnie przebudowa ul. Grochowskiej (koszt ok. 600 tys. zł) również wykonuje miejska spółka EPGK.