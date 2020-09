Tyle ma kosztować drugi etap budowy drogi wodnej do Elbląga

Aż dziewięć firm wystartowało w przetargu na drugi etap budowy drogi wodnej łączącej Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym. Obejmie on m.in. pogłębienie toru wodnego na rzece Elbląg o długości 10 km i budowę mostu w Nowakowie. Urząd Morski w Gdyni na ten cel przeznaczył w sumie 687 mln złotych.

Pierwszy etap budowy drogi wodnej łączącej Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym, czyli budowa kanału przez Mierzeję, przebiega zgodnie z harmonogramem. Dzisiaj otwarto oferty w przetargu na drugą część robót. Obejmie ona między innymi budowę mostu obrotowego w Nowakowie wraz z drogą powiatową i ścieżką pieszo-rowerową o długości 1,5 km, a także przebudowę (pogłębienie) toru wodnego na odcinku ok. 10 km na rzece Elbląg. Wszystko ma być gotowe w ciągu 30 miesięcy od daty zawarcia umowy z wykonawcą.

Kto wygra przetarg? Decyzja komisji zapadnie zapewne w ciągu najbliższych tygodni lub miesięcy. Dzisiaj wiadomo, że o to zamówienie ubiega się aż dziewięć firm. Oferty opiewają na kwoty od 492 mln złotych do 968 mln złotych. Najtańszą złożyły: polsko-francuskie konsorcjum firm z jego liderem Warbudem oraz Budimex (574 mln zł). W szacunkowych kosztach inwestycji, określonych przez Urząd Morski w Gdyni (687 mln zł), zmieściło się jeszcze konsorcjum firm spod szyldu NDI (630 mln zł), które obecnie realizują prace związane z przekopem Mierzei. Każda ze startujących w przetargu firm zobowiązała się do skrócenia czasu realizacji inwestycji o sześć miesięcy i udzieli 5-letniej rękojmi na wykonane prace.