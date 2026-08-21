Tymczasowy most wkrótce będzie gotowy

Na początku września ma być gotowy tymczasowy most w ciągu ul. Wapiennej. Drogowcy montują właśnie elementy konstrukcji, na których powstanie jezdnia. Zobacz zdjęcia.

Tymczasowy most przez rzekę Elbląg w ciągu ul. Wapiennej będzie jednokierunkowy. Na czas remontu i zamknięcia Mostu Kardynała Wyszyńskiego, do maja przyszłego roku, będą nim przejeżdżać od strony ul. Warszawskiej od centrum kierowcy aut osobowych. Przejazd w drugą stronę będzie odbywał się przez Most Niski. Większe auta będą korzystały z objazdu przez Trasę Unii Europejskiej.

- Na tymczasowej konstrukcji na rzece Elbląg trwa montaż płyty pomostu i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kolejnym etapem prac będzie ułożenie warstwy bitumicznej – informuje Michał Missan, prezydent Elbląga w swoich mediach społecznościowych.

Zakończenie budowy tymczasowego mostu jest planowane na początek września. Most będzie miał większy prześwit niż Most Niski i Most Wysoki, to ma pozwolić na zachowanie ruchu jednostek pływających.

Wykonawcą inwestycji jest firma Primost Serwis z Będzina. Budowa mostu tymczasowego to koszt prawie 3 mln zł.