Starówka wita chlebem i solą (i nie tylko)

Trwa drugi dzień XX Elbląskiego Święta Chleba. Zobacz czwartkowe zdjęcia z elbląskiej starówki.

Kolejna nasza wizyta na jarmarku produktów regionalnych przy okazji Elbląskiego Świeta Chleba przypadła na czwartkowe (20 sierpnia) południe. Tym razem popytaliśmy krótko uczestników imprezy, co takiego udało im się znaleźć na straganach.

- Kupiliśmy dla naszej Iguni, naszego pieska, miskę (z drewnianymi zdobieniami i podobizną psa – red.) – mówi pan Janusz. – Staramy się być co roku na Elbląskim Święcie Chleba. Wrażenia jak jest pogoda są super, choć tym razem muzycznie święto jest jakoś okrojone...

- W zeszłym roku było piękniej, było więcej atrakcji – wtrąca pani Wioletta.

- Ale ogólnie jest fajnie, jest chleb, są atrakcyjne wędliny, chociaż teraz mieszkamy na wsi więc nie brakuje nam naszych własnych dobrodziejstw. Ale pajda ze smalcem na jarmarku to mój klimat – podkreśla jeszcze pan Janusz.

Podczas święta na najmłodszych czeka w Bramie Targowej "Magiczna Brama Piekarczyka". Fot. Anna Dembińska

Sporo zakupów miał spotkany przez nas pan Bogdan.

- Kupiłem wędliny, tego typu rzeczy. Byłem rok temu i jestem w tym roku, przyjeżdżam ze Szczecina do kolegi. Elbląg się rozrósł, gdy byłem tu pierwszy raz 15 lat temu wyglądał biedniej. Jarmark mi się podoba, da się tu coś znaleźć, chociaż ceny są trochę duże... ale w Szczecinie na takich imprezach jest podobnie.

Jeszcze większe siatki mieli ze sobą pani i Alicja i pan Tadeusz.

- Kupiliśmy słoninę, płyty Michaela Jacksona, t-shirty Gorillaz, ogólnie gastronomia i muzyka. Co roku przychodzimy na Elbląskie Święto Chleba. W tym roku jest trochę za mało tych straganów ze starociami - słyszymy.

Spotkaliśmy również pana Pawła.

- Kupiłem oczywiście chleb ze smalcem i po prostu chleb, ser... Staram się co roku być na Elbląskim Święcie Chleba. W tym roku jest jakby skromniejsze, ale może też dlatego, że jestem tu w tygodniu, nie w weekend. Przyjeżdżamy z Olsztyna, jesteśmy na święcie może piąty raz... Warto na nie do Elbląga przyjechać, podoba mi się ta impreza - przyznaje nasz rozmówca.

W czasie wydarzenia na starówce, w Bramie Targowej, działa też Magiczna Brama Piekarczyka dla najmłodszych, którą odwiedziliśmy. Cały program Elbląskiego Święta Chleba jest tutaj. To oczywiście nie ostatnia wizyta naszej redakcji na XX edycji tej elbląskiej imprezy.