Po aferze z bonem jest nowy pomysł na turystów

Po aferze z Warmińsko-Mazurskim Bonem Turystycznym nadchodzi jego następca. Jesienią turyści mają dostać dofinansowanie do noclegów w regionie w ramach nowego programu – Czek Turystyczny.

Jesienią br. ma ruszyć nowy program, w ramach którego turyści będą mogli otrzymać dofinansowanie do noclegu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego – zapowiada Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna. Czek Turystyczny – bo tak ma się ten program nazywać – zastąpi Bon Turystyczny. Przypomnijmy, że wiosenna edycja poprzedniego programu, która miała przyciągnąć turystów na Warmię i Mazury poza głównym sezonem, została niespodziewanie wstrzymana. Decyzję podjęto po licznych sygnałach o nieprawidłowościach zgłaszanych przez użytkowników systemu. Organizator poinformował wówczas o podejrzeniu ataku hakerskiego na system obsługujący program. Wszystkie wygenerowane bony zostały unieważnione. Sprawę opisywaliśmy w tym artykule - mieli nią się zająć śledczy.

- Jako Organizatorzy dokładamy wszelkich starań, aby możliwe było jego wznowienie jeszcze w marcu br., jednak dalsze działania uzależnione są od czynności prowadzonych przez odpowiednie służby – czytamy w komunikacie Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, zamieszczonym tuż po zawieszeniu programu, a który do dziś możemy znaleźć w Internecie.

Sprawa w prokuraturze zakończyła się już 22 kwietnia – co ważne – odmową wszczęcia postępowania.

- W Prokuraturze Rejonowej Olsztyn - Południe odnotowano jedną sprawę dot. nieprawidłowości związanych z bonem turystycznym, którą zakończono 22 kwietnia 2026 r. odmową wszczęcia postępowania – poinformował nas prokurator okręgowy w Olsztynie Paweł Okniński.

Co było przyczyną problemów technicznych, które doprowadziły do wstrzymania Programu Wiosna na Warmii i Mazurach? Tego nie udało nam się dowiedzieć. Po 22 dniach od zadania pytań i telefonicznym przypomnieniu o braku na nie odpowiedzi, tak odpisał nam Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

- Największą wiedzę na temat przyczyn i przebiegu zdarzeń związanych z wstrzymaniem Programu posiada ówczesny prezes W-M ROT, który jako osoba kierująca wówczas Organizacją odpowiadał za bieżące zarządzanie i podejmowane działania. To do niego należałoby kierować szczegółowe pytania dotyczące okoliczności wstrzymania Programu. Obecny Zarząd rozpoczął działalność pod koniec czerwca 2026 r. i w pierwszym okresie swojej kadencji koncentrował się przede wszystkim na przejęciu bieżącego funkcjonowania Organizacji, uporządkowaniu jej spraw oraz zapewnieniu ciągłości realizowanych zadań, w tym wybór nowego Dyrektora Biura. Z tego względu obecny Zarząd nie chce formułować ocen dotyczących zdarzeń, które miały miejsce przed rozpoczęciem jego działalności, bez pełnej wiedzy w tym zakresie – czytamy w mailu przesłanym do naszej redakcji.

Co z postępowaniem dotyczącym podejrzenia ataku hakerskiego?

- Z informacji i dokumentów, którymi obecnie dysponujemy wynika, że poprzedni Zarząd zlecił niezależny audyt dotyczący funkcjonowania systemu, który nie potwierdził ataku hakerskiego. Ponadto z dokumentacji znajdującej się w Biurze W-M ROT dowiedzieliśmy się, że w kwietniu 2026 r. Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania w tej sprawie – czytamy w informacji przesłanej nam przez władze WM ROT.

Dowiadujemy się też, że program będzie kontynuowany w nowej formule: pod nazwą „Warmińsko-Mazurski Czek Turystyczny 2026”.

- 13 sierpnia br. została zawarta umowa z Ministerstwem Sportu i Turystyki dotycząca realizacji zadania. Program będzie realizowany w trzech turach, w okresie od 29 września do 30 listopada 26 r. Całkowita wartość zadania wynosi 4 028 000 zł, w tym dotacja 1 500 000 zł – informują władze WM ROT.

Dostępna jest też nowa strona, gdzie mają być zamieszczane informacje dotyczące Czeku Turystycznego.

- Jak WM ROT planuje zabezpieczyć tę edycję programu, aby nie powtórzyć kompromitującego blamażu poprzedniej edycji? Jakie wnioski zostały wyciągnięte przez W-M ROT aby „Czek” nie podzielił losu „Bonu” który stał się anty-promocją regionu? – możemy przeczytać pytanie od Internauty w sekcji komentarzy na tej stronie. - Dokładamy wszelkich starań, aby sytuacja z realizacją programu „Bon Turystyczny” z lutego nie powtórzyła się. Wnioski z poprzedniej edycji zostały uwzględnione, a odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, techniczne i kontrolne zostały określone w przedmiocie zamówienia, aby zapewnić sprawną i bezpieczną realizację programu. Specyfikacja nowego systemu znajduje się pod linkiem - odpowiedziała mu Agnieszka Majewska z WM ROT.

Pod tym linkiem znajdziemy informacje o konkursie na „Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie oraz zapewnienie hostingu, utrzymania, aktualizacji i obsługi technicznej systemu teleinformatycznego do realizacji zadania „Warmińsko-Mazurski Czek Turystyczny"”. Wygrała go spółka Vecler z Wrocławia, która złożyła ofertę w wysokości 158,6 tys. zł brutto. Realizowała ona projekty m.in. dla Ministerstwa Klimatu, ABB, czy Miasta Elbląg.

W ramach nowego Programu, będzie można otrzymać Czek Turystyczny o wartości 300 zł, stanowiący dofinansowanie do noclegu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Więcej informacji w tym linku.

Do tematu Czeku Turystycznego wrócimy.