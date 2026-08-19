Bez chleba to się nie najesz, czyli jubileuszowe świętowanie

To już XX edycja Elbląskiego Święta Chleba. Zobacz zdjęcia z pierwszego dnia jarmarku i towarzyszących mu wydarzeń.

Tegoroczne Elbląskie Święto Chleba potrwa od 19 do 23 sierpnia. To jak zawsze jarmark produktów regionalnych, koncerty (tym razem wystąpią m. in. Morningstar i EOK, Chrust, Earl Thomas Gospel Show feat. Sister Leola) i wiele innych wydarzeń. Po raz kolejny w Elblągu odbywa się też w jego ramach festiwal sztuki nowocyrkowej Enklawa.

19 sierpnia pojawiliśmy się na rozpoczęciu jarmarku produktów regionalnych, który wystartował o 15. Mimo wczesnej godziny w środku tygodnia znalazło się sporo zainteresowanych wydarzeniem. Co można obecnie znaleźć na elbląskiej starówce? Skoro to Elbląskie Święto Chleba, to należy zacząć od... serków góralskich. A tak poważnie (chociaż serki góralskie oczywiście też są), to od stanowisk z pieczywem, gdzie co chwila rzucają się w oczy napisy „pajda ze smalcem”. Są (kolejność przypadkowa, jak i przypadkowe wydaje się ich ułożenie na jarmarku), stanowiska z pierogami, ziołami, rękodziełem, pamiątkami z Elbląga, słodyczami, obwarzankami. Nie brakuje food trucków, bo czymże byłby jakikolwiek jarmark, odpust czy święto gminy bez „zakręconej frytki”?

Skoro to jednak Święto Chleba, to porozmawiajmy najpierw z kimś, kto na jarmarku sprzedaje pieczywo.

- Jaki chleb sama by pani sobie kupiła z tych, które są tu do wyboru? - pytamy.

- Wszystkie są pyszne, ale dziś mam ochotę na orkiszowy, bardzo dobry dla cukrzyków. Zjadłabym go z twarożkiem i zielonym szczypiorkiem jako lekką kolację – mówi pani Beata Elgard. Przyjechała spod Kościerzyny, konkretnie z Żukowa i w Elblągu jest pierwszy raz w życiu. – Jest święto chleba, no to trzeba było się tu pojawić z chlebem, z pajdami ze smalcem itd. Będę tu do niedzieli – podkreśla, zapraszając do stoiska.

Nie umniejszamy absolutnie produktom na jarmarku, które przyjechały ze słonecznej Italii, pięknej Litwy czy urokliwej Turcji, nasze jednak kroki zawiodły nas do wyrobów o pochodzeniu bliższym Elbląga, tzn. do stanowiska Koła Gospodyń Wiejskich z Nowego Monasterzyska.

- Mamy m. in. sól ziołową, idealną do jajecznicy, to świetna kompozycja gdy dodamy do niej jeszcze kwiaty jadalne – mówią nam gospodynie.

– Sól jest zrobiona z świeżo zerwanych ziół, zmielonych – słyszymy. – Jest też u nas wybór suszonych ziół, czarny bez, orzech włoski, szyszki chmielu...

Są też „mazidła”, na stawy, na żylaki itd.

- Jak te dobrodziejstwa powstają? To już zacznę zdradzać tajemnice... ale o jednej maści powiem, nazywa się „ajermaziak”, robiona na żółtku. Do niego dodaje się tylko olej słonecznikowy i wosk pszczeli, nic więcej. Czyści zatoki, jest też dobra na rany. Sąsiadka niedawno się oparzyła wrzątkiem, były to naprawdę olbrzymie oparzenia, po trzech tygodniach już nie ma po oparzeniach śladu. Można też tej maści użyć na bolący ząb. Mówi się, że jak coś jest do wszystkiego, to jest na nic, ale ludzie przychodzą i proszą „o tę maść na wszystko” – słyszymy od kolejnej z pań. (fot. Anna Dembińska)

Obok ma stanowisko zaprzyjaźnione koło gospodyń, czyli Zaścianki.

- Mamy ze sobą przetwory, a od czwartku będzie u nas świeży chleb i smalczyk, pierożki, ciasta. To chyba nasze czwarte święto chleba, wracamy tu bo jest blisko, bo jest fajnie, bo są fajni ludzie. Lubimy tu przyjeżdżać - mówi jedna z gospodyń.

Na Święcie Chleba jest też i miód.

- Jaki miód jest najlepszy? Taki, który mi najbardziej smakuje, w moim przypadku to miód leśny z malinką, plus spadź, nazywamy go kruszyna-malina - mówi Karol Dudij, który prowadzi z żoną Joanną „Pasiekę na szlaku Kopernika”, tzn. w Krzywcu koło Fromborka. Jak się zaczyna przygodę z pszczołami? – Jesteśmy młodymi pszczelarzami, bo od trzech lat, ale staliśmy się już pszczelarzami zawodowymi. To jest nasza pasja, praca z pszczołami jest prawdziwą przyjemnością. Prowadzimy też w pasiece działalność edukacyjną, pokazujemy, jak bardzo pszczoły są ważne dla ekosystemu. Na Elbląskim Święcie Chleba można będzie u nas zrobić własną świecę z prawdziwej węzy pszczelej czy pomalować pamiątkową bawełnianą torby - podkreśla pszczelarz.

Program całego święta jest pod tym linkiem. Na portElu będziemy oczywiście relacjonować kolejne dni imprezy.