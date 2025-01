Ulicą Leśną do plaży

(fot. RG)

- W Mikoszewie wytyczono nową drogę do plaży, ale prace stanęły w miejscu. Nic się tu nie dzieje od miesięcy – napisał do nas Czytelnik. Sprawdziliśmy, co dzieje się z tą inwestycją.

Chodzi o ulicę Leśną, która jeszcze niedawno było raczej ścieżką dla pieszych niż drogą dojazdową do plaży. Jak się dowiedzieliśmy, obecny etap inwestycji (patrz zdjęcie) został zakończony 25 października 2024 roku. - Wykonano sieć kanalizacji sanitarne, deszczowej, wodociągowej oraz oświetlenie uliczne – informuje Tomasz Gajewski, zastępca wójta gminy Stegna, w której leży Mikoszewo. Koszt robót wyniósł prawie 7,3 mln zł, z czego 5 mln to dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład, pozostała kwota pochodziła z budżetu gminy Stegna. Co z kolejnym etapem inwestycji? Kiedy turyści będą mogli dojechać ulicą Leśną w pobliże plaży? - Na chwilę obecną trudno nam określić termin realizacji kolejnego etapu robót budowlanych, który wiąże się z pozyskaniem źródeł zewnętrznych – dodaje Tomasz Gajewski. W drugim, i zarazem ostatnim etapie, którego koszt jest szacowany na ok. 7 mln zł, ma powstać nawierzchnia nowej ulicy i miejsca postojowe.

red.