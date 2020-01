URE interweniuje w sprawie elbląskiego ciepła

Inicjatywę w sporze Energi Kogeneracji z Elbląskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej i samorządem przejął Urząd Regulacji Energetyki. Zaprosił wszystkie strony negocjacji na rozmowy, które w tym tygodniu mają się odbyć w Gdańsku.

- Regulator (Urząd Regulacji Energetyki – red.) monitoruje sytuację zaopatrzenia mieszkańców Elbląga w ciepło. Właściwym miejscowo oddziałem znającym sytuację jest Oddział Terenowy URE w Gdańsku. W tym tygodniu odbędzie się tam spotkanie wszystkich zainteresowanych sytuacją stron. Zaproponowaliśmy takie spotkanie, by poszukiwać możliwości wyjścia z tej trudnej sytuacji tak, aby zapobiec ewentualnemu brakowi dostaw ciepła – napisała w odpowiedzi na nasze pytania Agnieszka Głośniewska, rzecznik prasowy URE. Bardziej konkretne odpowiedzi mamy uzyskać po spotkaniu, o którym pisze pani rzecznik.

Przypomnijmy, że to właśnie URE czuwa nad bezpieczeństwem energetycznym w kraju. I to prezes tej instytucji na mocy art. 8 prawa energetycznego rozstrzyga w sprawach spornych dotyczących „nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub energii”. Prezes URE może wydać na wniosek jednej ze stron postanowienie, w którym określa warunki podjęcia bądź kontynuowania dostaw do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu.