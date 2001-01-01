W Elblagu powstaje Klub Lokalnych Przedsiębiorców

W Elblągu powstaje Klub Lokalnych Przedsiębiorców. Organizatorzy zapraszają na pierwsze spotkanie w środę, 8 października o godz. 17.30 do Specjal Pubu.

- Jestem współtwórcą inicjatywy Klubu Lokalnych Przedsiębiorców w Pruszczu Gdańskim, przy czym z uwagi na fakt, że od paru lat mieszkam w Elblągu, uważam, że warto przenieść tą inicjatywę tutaj. Zapraszamy przedsiębiorców i osoby zainteresowane biznesem na wyjątkowe wydarzenie, które będzie okazją do nawiązania wartościowych kontaktów (networking), wymiany doświadczeń i inspiracji biznesowych i spotkania w przyjaznej i otwartej atmosferze - informuje Łukasz Knigawka.

Pierwsze spotkanie elbląskiego Klubu Lokalnych Przedsiębiorców odbędzie się w środę, 8 października o godz. 17.30. Liczba miejsc jest ograniczona. Bilet wstępu to 59 zł. Organizatorzy zapewniają kawę, herbatę, ciasta i przekąski.

Wśród celów KLP są m.in. integracja środowiska przedsiębiorców Elbląga i okolic, promocja lokalnej przedsiębiorczości (m.in. poprzez kampanię "Tu mieszkam, tu kupuję - Elbląg"), wspieranie inicjatyw, które promują pozytywny wizerunek lokalnych przedsiębiorców, a także organizowanie szkoleń i spotkań z ekspertami, uruchomienie punktów bezpłatnych porad biznesowych, prawnych, finansowych czy księgowych oraz organizacja akcji prospołecznych, np. charytatywnych. KLP chce również wprowadzić karty rabatowe dla mieszkańców Elbląga, współpracować z samorządem i prowadzić Inkubator Elbląski, który ma doradzać nowo powstałych firmom.

Więcej szczegółów na profilu KLP na Facebooku.