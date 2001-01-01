Telefon wybuchł w plecaku podczas lekcji

Podczas zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Braniewie zapalił się plecak. Ze wstępnych ustaleń wynika, że wybuchł telefon, który znajdował się w środku plecaka - informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. Nauczycielka ewakuowała z klasy uczniów, nikomu nic się nie stało.

- Działania straży pożarnych polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oddymieniu pomieszczenia (sali lekcyjnej), w którym miał miejsce pożar oraz na pomiarze na zawartość tlenku węgla. Wadliwy telefon uszkodził również plecak należący do jednego z uczniów szkoły. Powstałe zdarzenie nie wymagało ewakuacji osób znajdujących się w obiekcie szkolnym - informują strażacy. - Dzięki właściwej reakcji pani pedagog oraz dyrekcji szkoły zmniejszone zostały skutki zdarzenia, które nie wywołały paniki. Kadra placówki szkolnej w sposób prawidłowy zareagowała czuwając nad bezpieczeństwem uczniów - dodają.

Oględziny przeprowadzone przez strażaków pozwoliły ocenić, że eksplozję i pożar wywołał wybuch baterii smartfona. Co istotne, nie był on ładowany ani aktywnie użytkowany. Spoczywał w plecaku poza kontrolą właściciela.

- Warto przypomnieć, że problem wybuchających baterii w smartfonach wynika z podstawowej konstrukcji i działania akumulatorów litowo-jonowych. Podczas normalnej pracy tego typu ogniwa wydzielają gaz, który jest absorbowany przez warstwę elektrolitu. Jedną z głównych przyczyn wybuchu baterii są wady w samej konstrukcji ogniw. Dążąc do coraz większej wydajności i miniaturyzacji, producenci niekiedy pomijają kluczowe aspekty bezpieczeństwa. Kolejnym istotnym czynnikiem ryzyka są błędy użytkowników popełniane podczas codziennej eksploatacji baterii. Korzystanie z nieoryginalnych, tanich ładowarek lub kabli, pozostawianie telefonu w miejscu, gdzie jest gorąco, a nawet upuszczenie urządzenia – wszystko to może doprowadzić do przegrzania ogniwa i jego rozszczelnienia. Warto pamiętać, że nawet lekkie uszkodzenia mechaniczne mogą w dłuższej perspektywie czasowej prowadzić do poważnych usterek - przestrzegają strażacy. I dodają: - Użytkownicy powinni na bieżąco obserwować stan akumulatora w smartfonie. Wszelkie oznaki pęcznienia, wzdęcia czy deformacji obudowy mogą sygnalizować poważne problemy. W takim przypadku należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z serwisem.

- Nie próbuj samodzielnie rozmontowywać urządzenia, które doznało uszkodzeń z powodu wybuchu baterii! - apelują braniewscy strażacy.