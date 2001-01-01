UWAGA!

----

Dwa ronda w drodze do portu

 Elbląg, Tu ma powstać jedno z rond
Tu ma powstać jedno z rond (fot. portal mapowy UM Elbląg)

Czy na drodze łączącej Trasę Unii Europejskiej z ul. Radomską powstaną dwa ronda? Takie plany mają władze Elbląga, które ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji dla tej inwestycji.

Ronda mają poprawić m.in. skomunikowanie drogi nr 503 (ul. Browarna) z terminalem portowym przy ul. Radomskiej i usprawnić ruch w okolicy mostu Unii Europejskiej, który w godzinach szczytu często się korkuje. Jak czytamy w dokumentacji przetargu, jedno rondo (turbinowe) ma powstać na skrzyżowaniu Trasy Unii Europejskiej z drogą dojazdową do ul. Radomskiej (na wysokości salonu samochodowego KIA), a drugie – jednopasmowe na skrzyżowaniu z ul. Radomską.

Dokumentacja ma zawierać szczegóły dotyczące przebudowy skrzyżowań wraz z nasypami, a także oświetlenia, odwodnienia, kanalizacji, zabezpieczenia i przebudowy istniejących tu sieci, a także oznakowania i uporządkowania zieleni w pasie drogowym.

Zainteresowane firmy mogą zgłaszać swoje oferty do 26 września.

 

oprac. red.

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Te na dole po co ?? skoro ruch tam mały i korków nie ma. Kasa wyrzucona w błoto.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    6
    2
    okoniowaty(2025-09-24)
  • A co oni tam będą zwozić z tej drogi 503 jak to zwykła gminna droga? Tą drogą będą wozić do portu browary Żywca z Modrzewiny? Ten port powinien korzystać tylko z wylotu na drogę ekspresową i tam liczy się przepustowość. A nie kurtka na wacie do środka miasta... I nie usprawni to ruchu we wskazanym celu, bo korki powodują ludzie wracający do Elbląga w godzinach popołudniowych, a nie ruch do portu.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    4
    1
    pomys_jak_zawsze_z_pupy(2025-09-24)
  • Kolejny przyklad niegospodarnosci i niekompetencji wladz miejskich. Widoczny na zdjeciu most nie spelnia jakichkolwiek standardow a oni chca tam jeszcze jedno rondo wrzuscic?!. Nalezy go jak najszybciej wyburzyc i pobudowac nową estakadę z przynajmniej dwoma pasami ruchu w kazdym kierunku, z mozliwoscia budowy torowiska dla tramwaju, z chodnikami, z drogami rowerowymi. Obecnie to waska kladka z pojedynczym pasem bez poboczy. Ciekawe co ma do zaproponowania rowerzystom oficer rowerowy ? W jaki sposob dojechac z Browarnej do starej 7? Ten most budowali ludzie o waskich horyzontach myslowych, mentalnych o ile dobrze pameitam ten bubel jest autorstwa henia. s i witka. w, ten drugi blokowal nawet budowe portu Panstwowego w Elblagu.
  • @Mama Karoliny - Do starej 7 dojedziesz ulicą dojazdową obok Castoramy w stronę Wójcika, potem drogą serwisową wzdłuż S7.
  • Ścieżkę pieszo-rowerową mogliby zrobić
  • a lokalny propisowski płaczek oczywiście na posterunku
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    1
    2
    praszczur kassandry(2025-09-24)
  • @dojedziesz - A może przez Malbork? To ty Panie Oficerze?
  • Beznadziejny pomysł
  • @Mama Karoliny - Przez Malbork do starej 7 dojedziesz od strony Jazowej. Pozdrawiam.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz Pokaż ten wątek
    1
    2
    nie_jestem_oficerem(2025-09-24)
  • Ta kładka to totalny bubel, ale jakby się głębiej zastanowić, to która w tym mieście nie jest bublem ? :D
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    1
    0
    kardynał rowerowy(2025-09-24)
Reklama
 