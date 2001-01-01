Dwa ronda w drodze do portu

Czy na drodze łączącej Trasę Unii Europejskiej z ul. Radomską powstaną dwa ronda? Takie plany mają władze Elbląga, które ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji dla tej inwestycji.

Ronda mają poprawić m.in. skomunikowanie drogi nr 503 (ul. Browarna) z terminalem portowym przy ul. Radomskiej i usprawnić ruch w okolicy mostu Unii Europejskiej, który w godzinach szczytu często się korkuje. Jak czytamy w dokumentacji przetargu, jedno rondo (turbinowe) ma powstać na skrzyżowaniu Trasy Unii Europejskiej z drogą dojazdową do ul. Radomskiej (na wysokości salonu samochodowego KIA), a drugie – jednopasmowe na skrzyżowaniu z ul. Radomską.

Dokumentacja ma zawierać szczegóły dotyczące przebudowy skrzyżowań wraz z nasypami, a także oświetlenia, odwodnienia, kanalizacji, zabezpieczenia i przebudowy istniejących tu sieci, a także oznakowania i uporządkowania zieleni w pasie drogowym.

Zainteresowane firmy mogą zgłaszać swoje oferty do 26 września.