W GE będą strajkować przez cztery godziny

W środę, 17 września, w elbląskim GE Power w godz. 12-16 ma się odbyć strajk. To kolejna odsłona sporu zbiorowego między dwoma z trzech działających w firmie związków zawodowych a zarządem spółki.

O sporze zbiorowym i wynikach referendum w GE Power pisaliśmy w ostatnich dniach. Przypomnijmy, że większość głosujących uprawnionych do udziału w referendum pracowników spółki opowiedziała się za strajkiem, jeśli efektu nie przyniosą negocjacje w sprawie podwyżek wynagrodzeń.

Spór z zarządem firmy w sprawie podwyżek prowadzą z trzech działających w GE Power związki zawodowe: NSZZ Solidarność i MZZ Pracowników przy GE. Związkowcy zapowiedzieli, że w środę, 17 września, przeprowadzą w zakładzie w godz. 12-16 strajk.

- Spółka podejmuje stosowne działania mające na celu zapewnienie, że nadchodzący strajk będzie przeprowadzony zgodnie z prawem, a w szczególności z najwyższym poszanowaniem ochrony zdrowia i życia wszystkich pracowników, ochrony całego mienia pracodawcy oraz niezakłóconej pracy maszyn i osób pozostających w pracy.

Prowadzimy ustalenia z kierownictwem NSZZ Solidarność GE Power oraz MZZ Pracowników przy GE celem zapewnienia, że akcja ta w żadnym stopniu nie uchybi porządkowi, Waszemu poczuciu bezpieczeństwa oraz nie narazi firmy na straty.

Będziecie Państwo informowani w najbliższej przyszłości o specyficznych zasadach obowiązujących nas wszystkich, w trakcie nadchodzącego strajku – napisał w apelu do załogi przedstawiciel zarządu GE, apelując o zachowanie spokoju i nieeskalowanie emocji.

Organizatorzy strajku poinformowali pracowników, że udział w strajku jest dobrowolny. Będzie się odbywał w godz. 12-14 (pierwsza zmiana, pracownicy biurowi i osoby pracujące w systemie 12-godzinnym ) i 14-16 (druga zmiana). Uczestnikom strajku nie przysługuje wynagrodzenie za ten czas (2 godziny).

- Pracownicy warsztatu zobowiązani są do bezpiecznego zatrzymania i postoju maszyn oraz urządzeń, na których pracują, a następnie udania się do wyznaczonych miejsc zbiórki. Pracownicy biurowi w razie konieczności wylogowują się z komputerów i urządzenia wykorzystywanych do pracy, a następnie udają się do wskazanych miejsc zbiórek. Każdy pracownik zobowiązany jest do zachowania porządku, dyscypliny godzinowej i podporządkowania się poleceniom koordynatorów strajku – piszą związkowcy w regulaminie strajku.