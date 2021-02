W porcie składują kamień do budowy wyspy

Do elbląskiego portu zwożony jest kamień, który posłuży do budowy wyspy na Zalewie Wiślanym. - Gdy tylko żegluga na zalewie zostanie wznowiona po zimie, kamień barkami będzie przez wykonawcę przekopu transportowany na budowę – informuje Arkadiusz Zgliński, dyrektor portu.

Zarząd Portu Morskiego podpisał umowę na składowanie i załadunek kamienia z wykonawcą przekopu Mierzei Wiślanej konsorcjum NDI/Besix.

- Umowa została podpisana w styczniu na 15 miesięcy i dotyczy składowania i załadunku w tym czasie 140 tysięcy ton kamienia, który posłuży do budowy wyspy na zalewie – informuje Arkadiusz Zgliński, dyrektor Zarządu Portu w Elblągu.

Kamień przyjeżdza do Elbląga pociągami, jest rozładowywany na terenie spółki Energa Kogeneracja, z którą port doszedł do porozumienia. Stamtąd jest transportowany do portu, skąd od wiosny będzie transportowany barkami na teren inwestycji na Mierzei. Do portu trafił już pierwszy transport, kolejny czeka na rozładunek.

(fot. Michał Skroboszewski)

- Dzięki tej umowie port ponownie zacznie pracować pełną parą. Tym bardziej że podpisaliśmy również umowę z nowym operatorem – firmą Mostel, która nie tylko będzie świadczyć usługi na rzecz NDI/Besix, ale także na nasze potrzeby. Poprzedni operator zrezygnował ze współpracy z nami przed końcem obowiązywania umowy – dodał Arkadiusz Zgliński.

Z naszych informacji wynika, że umowa na składowanie i załadunek kamienia opiewa na kilkaset tysięcy złotych.