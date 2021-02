W ZUS migają

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przełamuje bariery komunikacyjne. ZUS jest nowoczesny i chce być dostępny dla wszystkich klientów, dlatego uruchomił wizyty przez internet w polskim języku migowym.

Ograniczenia komunikacyjne często uniemożliwiają samodzielne załatwienie spraw w urzędach i instytucjach publicznych. ZUS wychodzi naprzeciw potrzebom wszystkich grup klientów, w tym wobec osób niedosłyszących i głuchych. Szacuje się, że liczba głuchych osób w Polsce sięga 500 tys., a kolejnych 900 tys. Polaków ma poważny uszczerbek słuchu.

- E-wizyta to wideorozmowa z ekspertem ZUS, a taką formę kontaktu wprowadziliśmy w październiku 2020 roku. Codziennie z tej opcji korzysta kilkaset osób. Od 16 lutego nasi klienci mogą umawiać się na konsultacje w polskim języku migowym. Pracownik ZUS będzie migać w polskim języku migowym, a to dla osób migających szansa na samodzielne załatwienie sprawy i uzyskanie wyjaśnień na przykład o rentach bądź zasiłkach bez konieczności wychodzenia z domu” - wyjaśnia Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim

Możliwość kontaktu z ZUS on-line spotkała się z pozytywnym odzewem osób niesłyszących i głuchych. Taka forma kontaktu z nami będzie praktyczna, zwłaszcza w pandemii koronawirusa. Jest to kolejny krok, by ułatwić funkcjonowanie osobom niesłyszącym w przestrzeni publicznej. Osoby niesłyszące od urodzenia głównie posługują się językiem migowym, który jest w swej naturze innym językiem niż polski. Umożliwianie osobom niesłyszącym kontaktu i załatwiania spraw w języku migowym to wyjście naprzeciw ich potrzebom.

- ZUS jest instytucją, z którą osoby niesłyszące często mają kontakt. Pomimo obostrzeń w pandemii okazuje się, że wiele spraw można załatwiać w ZUS zdalnie i nie wymagają one osobistej wizyty w placówce. Obecnie do kontaktu z ZUS można wykorzystać kontakt z tłumaczem języka migowego on-line. Jest to duże ułatwienie załatwiania spraw i mamy nadzieję, że poprawi to jakość życia osób niesłyszących. Chcemy, aby poczuli się tak samo komfortowo jak pozostali nasi klienci”- dodaje Anna Ilukiewicz

Komputer z kamerą i mikrofonem lub smartfon – to wystarczy, by skorzystać z wideorozmowy. Aby zarezerwować e-wizytę należy na stronie www.zus.pl wybrać „umów e-wizytę”, a następnie wybrać „umów e-wizytę w języku migowym (PJM)”. W kolejnym kroku należy wskazać temat wideorozmowy oraz wybrać jej termin. Po uzupełnieniu podstawowych danych, w tym adresu e-mail, dostaniesz w zwrotnej wiadomości na swój adres mailowy potwierdzenie rezerwacji, a konkretnie link do e-wizyty. Jeśli będziesz chciał zasięgnąć informacji we własnej sprawie i danych, przygotuj dla weryfikacji dowód osobisty.