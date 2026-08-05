Wahadło na Saperów

Dzisiaj (5 sierpnia) ruszył kolejny etap remontu ul. Saperów. Zobacz zdjęcia. Wykonawca będzie układał na jezdni masę wyrównawczą, co wymaga wprowadzenia ruchu wahadłowego. Drogowcy apelują do kierowców o ostrożność i zwracanie uwagi na oznakowanie.

Modernizacja ul. Saperów będzie kosztować 2,6 mln zł, z czego 1,8 mln to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Prace wykonuje Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które dzisiaj rozpoczyna kolejny etap remontu.

- W ramach robót prowadzone będzie układanie części masy wyrównawczej na jezdni. W związku z prowadzonymi pracami na remontowanym odcinku obowiązywać będzie ruch wahadłowy, sterowany przez osoby kierujące ruchem. Prosimy wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie – apeluje Zarząd Dróg w Elblągu.

Remont ul. Saperów ma się zakończyć w pierwszej połowie października. W ramach inwestycji oprócz przebudowy jezdni, powstaną nowe miejsca parkingowe i chodniki, a na ul. Mierosławskiego powstanie przejście dla pieszych z wyspą i seperatorami ruchu. Zostanie także odnowiona zieleń wzdłuż ulicy.