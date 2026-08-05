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Wahadło na Saperów

 Elbląg, Wahadło na Saperów
(fot. Anna Dembińska)

Dzisiaj (5 sierpnia) ruszył kolejny etap remontu ul. Saperów. Zobacz zdjęcia. Wykonawca będzie układał na jezdni masę wyrównawczą, co wymaga wprowadzenia ruchu wahadłowego. Drogowcy apelują do kierowców o ostrożność i zwracanie uwagi na oznakowanie.

Modernizacja ul. Saperów będzie kosztować 2,6 mln zł, z czego 1,8 mln to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Prace wykonuje Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które dzisiaj rozpoczyna kolejny etap remontu.

- W ramach robót prowadzone będzie układanie części masy wyrównawczej na jezdni. W związku z prowadzonymi pracami na remontowanym odcinku obowiązywać będzie ruch wahadłowy, sterowany przez osoby kierujące ruchem. Prosimy wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie – apeluje Zarząd Dróg w Elblągu.

Remont ul. Saperów ma się zakończyć w pierwszej połowie października. W ramach inwestycji oprócz przebudowy jezdni, powstaną nowe miejsca parkingowe i chodniki, a na ul. Mierosławskiego powstanie przejście dla pieszych z wyspą i seperatorami ruchu. Zostanie także odnowiona zieleń wzdłuż ulicy.


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Wahadło na Saperów
Wahadło na Saperów
Wahadło na Saperów
Wahadło na Saperów

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