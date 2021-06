Ważą się losy budowy kamienic przy Wapiennej

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej, 24 czerwca, radni będą głosować nad wyrażeniem zgody w sprawie lokalizacji nowych kamienic na rogu ul. Wapiennej i bulwaru Zygmunta Augusta. Chce je zbudować inwestor z Przemyśla w ramach tak zwanej ustawy lex deweloper.

Działka na rogu ul. Wapiennej i bulwaru Zygmunta Augusta, tuż nad rzeką, o powierzchni ponad 660 metrów kwadratowych została sprzedana przez samorząd w 2017 roku za prawie pół miliona złotych netto. Obecny właściciel – ADHA Nieruchomości z Przemyśla – wystąpił do ratusza z wnioskiem o lokalizację na tej działce wielorodzinnego budynku mieszkalnego w ramach przepisów ustawy lex deweloper, mającej ułatwiać inwestycje mieszkaniowe. W budynku, który zaprojektowała elbląska pracownia Atelier Hoffmann, ma powstać od 40 do 60 mieszkań o powierzchni od 25 do 150 m kw. Wcześniej na tym terenie zostały przeprowadzone badania archeologiczne.

„Projektuje się budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym, stanowiący uzupełnienie Starego Miasta. Dojścia do klatek schodowych dla mieszkańców oraz wjazd do garażu zaprojektowano od wnętrza kwartału, skomponowane one zostały z elementami zieleni, zorganizowanie rampy dla niepełnosprawnych oraz wydzielające przestrzeni dla mieszkańców (tarasy mieszkań, zieleń). Wejście do klatek schodowych zaprojektowano od strony wewnętrznego podwórka – umożliwia to oddzielenie strefy przeznaczonej głównie dla mieszkańców od ruchu pieszego i jezdnego w ul. Wapiennej i Bulwaru Zygmunta Augusta. Garaż (na 33 miejsca – red.) zaprojektowano na kondygnacji podziemnej. Garaż połączony jest klatkami schodowymi z częścią mieszkalną budynku. Na kondygnacji garażu zaprojektowano również pomieszczenia do przechowywania rowerów oraz pomieszczenia techniczne (węzeł c.o. oraz pomieszczenia przyłączy). (…) W celu wykorzystania unikalnego widoku na bulwar i Rzekę Elbląg na dachach skrajnych kamienic mieszkalnych zaprojektowano duże tarasy dla mieszkańców. Tarasy zaprojektowano w formie wciąć w dachach – ukryte za attyką budynku” - czytamy we wniosku zgłoszonym do ratusza.

Do wniosku inwestora swoje zastrzeżenia zgłosiło dwóch mieszkańców Elbląga, podkreślając m.in. kwestie posadowienia budynku, jego wysokości (mają być 4 kondygnacje naziemne, plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza między 2,5 a 3,5 kondygnacji) i zabezpieczenia przed wilgocią. Pozytywną opinię wydała m.in. Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, dodając kilka uwag:

"Forma zabudowy uwzględnia sąsiedztwo z zabudową Starego Miasta, co wyraża się wysokością zabudowy nie przekraczającą 4 kondygnacji oraz zastosowania w elewacji frontowej pionowych podziałów, nawiązujących do historycznych kamienic. Najbardziej, obcą sztywną formę w tym zespole posiada część narożna zabudowy z przewagą zaakcentowanych podziałów poziomych. Wydaje się, że dla zaakcentowania narożnika można by szukać jakiejś formy wyższego akcentu architektonicznego, który mógłby wzbogacić formę całego zespołu - napisała w opinii Komisja. - Projekt zagospodarowania terenu w ostatecznej formie winien uwzględniać zachowanie trzech drzew w wieku ponad 60 lat rosnących w pobliżu wschodniej granicy działki. Takie drzewa są bezcenne dla zdrowia mieszkańców. Nie zastąpią ich ewentualne nasadzenia - czytamy w uzasadnieniu uchwały o lokalizacji inwestycji.

Negatywnie na temat inwestycji wypowiedział się z kolei Zarząd Dróg. "Przyjęcie przez Inwestora 33 miejsc postojowych w hali garażowej pod budynkiem oraz założenie, że pozostałe zapotrzebowanie na miejsca postojowe zostanie zabezpieczone przy istniejących drogach publicznych jest nie do przyjęcia z uwagi na duży deficyt miejsc" - napisali w opinii urzędnicy.

Decyzja o lokalizacji kamienic ma zapaść na czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Elblągu. Jeśli będzie pozytywna, inwestor będzie miał trzy lata na złożenie w ratuszu pozwolenia na budowę.