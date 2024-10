Ważą się losy pieniędzy na rozwój portu

Od listopada do marca mają potrwać konsultacje z Komisją Europejską w sprawie odmrożenia funduszy unijnych na rozwój elbląskiego portu. Pomoc władzom miasta w tej sprawie zaoferował europarlamentarzysta Jacek Protas.

Jacek Protas zdobył mandat europosła w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego z okręgu warmińsko-mazursko-podlaskiego, wcześniej był wiceministrem funduszy unijnych, krajowym parlamentarzystą i marszałkiem województwa. Dzisiaj przyjechał do Elbląga na spotkanie z prezydentem Michałem Missanem, by dyskutować m.in. o potrzebach miasta związanych z funduszami unijnymi.

Przypomnijmy, że w Funduszach Europejskich dla Warmii i Mazur do 2027 roku jest zapisane ok. 190 mln złotych na inwestycje w rozwój portu morskiego w Elblągu, m.in. na budowę nowego terminala i towarzyszącej mu infrastrukturze. Te pieniądze ma dzielić Zarząd Województwa, ale są one zamrożone decyzją Komisji Europejskiej. Szansą na ich odblokowanie mają być negocjacje, które czekają Zarząd Województwa w Brukseli.

- Już kilka tygodni temu z inicjatywy pana posła Jacka Protasa mieliśmy spotkanie w Olsztynie z panem ministrem. Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób prowadzić negocjacje, a one zaczynają się w listopadzie i kończą się w marcu – mówi Michał Missan, prezydent Elbląga. - W tej chwili mamy zleconą analizę wykonalności i opłacalności, taki biznes plan, razem z uwarunkowaniami środowiskowymi, tego od nas Komisja Europejska wymaga. W piątek byłem w Warszawie w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, by również rozmawiać w tej sprawie. Bardzo liczymy na pomoc pana posła, który jest bardzo mocno zaangażowany w sprawy elbląskie. Mamy nadzieję, że te środki w marcu zostaną odmrożone na taki zakres inwestycji , jaki wyjdzie z analizy, że będzie najlepszy dla rozwoju gospodarczego Elbląga i portu.

Michał Missan i Jacek Protas (fot. Anna Dembińska)

- Formalnie partnerem dla Komisji Europejskiej jest rząd, natomiast zawsze w tego rodzaju negocjacjach bierze udział dysponent środków, czyli samorząd województwa. Stąd to spotkanie w Olsztynie z panem marszałkiem i panem prezydentem, żeby uzgodnić szczegóły i wspólną linię z rządem. Bez pomocy Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego tej operacji nie da się przeprowadzić – mówił Jacek Protas, który w Parlamencie Europejskim należy do komisji rozwoju regionalnego, a także budżetu i kontroli budżetowej, które będą decydować o tym, jak będzie wyglądała polityka spójności w Unii Europejskiej. – Dzisiaj wiemy, że ta wsparcie i przychylność będzie. Moją rola, jak już się pojawi konkrety, czyli będziemy mieli wniosek sformułowany, będzie przetarcie szlaków w DG Regio (Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej – red.), by pozytywna decyzja była. W przyszłym roku jest okienko na negocjacje w ramach tego programu europejskiego. W tym okienku można takie sprawy załatwić, o których mówimy. Tylko i wyłącznie w tym okienku. Do marca musimy te kwestie rozstrzygnąć.

Przypomnijmy, że nadal trwają prace dotyczące pogłębienia toru wodnego na rzece Elbląg. Ostatni z odcinków wraz obrotnicą zgodnie z ostatnimi przewidywaniami ma być gotowy w 2028 roku. Prace mają być finansowane z budżetu państwa, a inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni.