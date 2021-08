Willa Grunaua ma nowego właściciela

Jest szansa na to, że willa Grunaua przy ul. Piechoty odzyska blask. Zabytek ma nowego właściciela, który kupił go od prywatnej osoby. Poprzedni właściciel wygrał przetarg ogłoszony przez miasto i nabył zabytek z bonifikatą. Władze miasta zapowiadają, że będą żądać zwroty tej bonifikaty.

Miasto sprzedało willę Grunaua w 2018 roku za ok. 130 tys. złotych, udzielając wcześniej zgodnie z przepisami bonifikaty w wysokości 50 procent ceny. Kupiła ją w przetargu osoba prywatna, która kilkanaście miesięcy później wystawiła ją na sprzedaż na jednym z ogólnopolskich portali internetowych za 600 tys. złotych! Wówczas do transakcji nie doszło. Willa znalazła nowego właściciela dopiero w tym roku, kupiła ją jedna ze spółek z województwa warmińsko-mazurskiego, która prowadzi również działalność w Elblągu.

- Nie mogę zdradzić ceny, za jaką kupiliśmy willę. Mogę powiedzieć, że willi nie sprzedam ani nie zburzę. Chcę przywrócić ją do życia. Nie wiem jeszcze, jaką funkcję będzie pełnić. Prowadzę rozmowy z konserwatorem zabytków w tej sprawie, zleciliśmy ekspertyzy dotyczące stanu technicznego poszczególnych elementów budynku, by wiedzieć, co jest do wymiany, co do naprawy – powiedział nam inwestor, który woli pozostać anonimowy.

Obecnie w willi i na terenie wokół niej trwają prace porządkowe. Teren został ogrodzony. - Zabezpieczamy willę przed zimą, wiosną powinniśmy ruszyć z pracami. Mam nadzieję, że mieszkańcy będą zadowoleni z tego, jak ten zabytek się zmieni. Przez lata był zaniedbywany – dodaje inwestor.

Willa została wzniesiona w 1864 roku dla George'a Grunaua wedle jego własnego projektu. Budynek jest inspirowany neogotykiem angielskim, dosyć popularnym w kręgach pruskiego ziemiaństwa. Pod koniec XIX wieku działała w niej restauracja z kawiarnią. Potem obiekt przechodził z rąk do rąk, a jego ostatnim przedwojennym mieszkańcem był prof. Georg Baseler. Po wojnie budynek został skomunalizowany, przez lata był wykorzystywany na cele mieszkaniowe przez lokatorów Zarządu Budynków Komunalnych.

2 czerwca zabytek kupił wspominany już inwestor. Co z ok. 130-tysięczną bonifikatą, której samorząd udzielił pierwszemu nabywcy z 2018 roku? - Gmina Miasto Elbląg, w oparciu o przepisy Ustawy o gospodarce nieruchomościami podejmie działania zmierzające do zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.