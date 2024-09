Woda i ścieki już podrożały

Nie w październiku, jak zapowiadał EPWiK i władze Elbląga, ale już we wrześniu weszła w życie nowa taryfa za wodę i odprowadzanie ścieków w Elblągu. Oznacza podwyżkę o 27 procent. Nowa taryfa będzie obowiązywać przez trzy lata, przy czym za rok i dwa wzrosty cen wyniosą w sumie około dwóch procent.

Nową taryfę Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji zatwierdziła państwowa spółka Wody Polskie w Gdańsku 9 września, weszła w życie w sobotę, 21 września. Ceny są zgodne z wcześniejszymi zapowiedziami EPWiK i władz Elbląga.

- Początkowe wyliczenia zakładały co prawda prawie 60% podwyżki, jednak ostatecznie — po przeprowadzonych analizach służb prezydenta — ich wartość obniżona została do 27,3 proc., czyli mniej niż skumulowana inflacja, która za ostatnie trzy lata wyniosła 34,4 proc. – informowało biuro prasowe prezydenta Elbląga w lipcowym komunikacie.

Dotychczasowa taryfa EPWiK obowiązywała od 2021 r. Elblążanie za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków płacili 10,70 zł brutto za metr sześcienny. W nowej taryfie, która weszła w życie 21 września, cena wzrośnie do 13,62 zł, a więc o 27 procent. Ta stawka będzie obowiązywała do września 2025 roku. W kolejnych dwóch latach stawka wzrośnie najpierw do 13,82 zł (do września 2026 r.) i 13,91 zł (do września 2027 r.).

- Podwyżka, jak w wielu miastach w Polsce, wynika z niezależnych od EPWiK czynników zewnętrznych, które determinują ceny usług w ostatnich trzech latach. To przede wszystkim wysoka inflacja w latach 2021 – 2023 - 34,4%, wzrost o ponad połowę płacy minimalnej w stosunku do 2021 r., a także niemal 2,5-krotny wzrost cen energii elektrycznej - argumentowało EPWiK i władze miasta w lipcowym komunikacie, gdy składano wniosek do Wód Polskich.

.Mieszkańcy zauważą zapewne nowe opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków przy najbliższych rachunkach od EPWiK, spółdzielni mieszkaniowych czy zarządców nieruchomości. Szczegółowe ceny w zależności od kategorii odbiorców znajdziecie na stronie EPWiK pod tym linkiem.