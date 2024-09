Wojsko przejmie działkę od miasta (aktualizacja)

Ministerstwo Obrony Narodowej ma w trybie bezprzetargowym otrzymać od władz Elbląga dwuhektarową działkę przy ul. Działkowej, sąsiadującą z dowództwem Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód. Zgodę na takie rozwiązanie wyraziła Rada Miejska.

Prezydent Elbląga w jednym ze swoich najnowszych zarządzeń (podpis pod nim złożył wiceprezydent Piotr Kowal) umieścił wspomnianą działkę w wykazie do sprzedaży. To dwuhektarowy, niezabudowany i częściowo zadrzewiony teren, leżący między ul. Działkową a siedzibą dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód. Ma być zbyty bez przetargu (co dopuszcza ustawa o gospodarce nieruchomościami) na rzecz Skarbu Państwa, a konkretnie na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej. Działka nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, wyceniono ją na 5,3 mln zł netto, ale MON może w ogóle za nią nie zapłacić. Dlaczego?

- Zbycie przedmiotowej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa następuje w zamian za rozliczenie ceny sprzedaży poprzez kompensatę zobowiązań miasta z tytułu przeniesienia i odtworzenia infrastruktury wojskowej przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Elblągu wynikających z porozumienia – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

Sprawdziliśmy, że to porozumienie pochodzi jeszcze z 2008 roku, gdy prezydentem Elbląga był Henryk Słonina. Wówczas miasto, przejmując od MON część terenów na Modrzewinie pod budowę ul. Kwiatkowskiego (w sumie ok. 5 ha), zobowiązało się, że odtworzy i przeniesie należący do jednostki przy ul. Mazurskiej były ośrodek sprawności fizycznej oraz dwa parkingi. W 2012 roku miasto zbudowało pierwszy z parkingów, ale pozostałe zobowiązania nie zostały zrealizowane. Rekompensatą na niezrealizowane zapisy porozumienia ma być właśnie przekazanie MON działki przy ul Działkowej.

Na bezprzetargowe zbycie działki zgodziła się jeszcze Rada Miejska poprzedniej kadencji. Uchwałę w tej sprawie radni przegłosowali 26 października 2023 r.

Zapytaliśmy Ministerstwo Obrony Narodowej o to, jakie ma plany wobec tej nieruchomości. Na odpowiedzi czekamy.

Aktualizacja ze środy: Dzisiaj otrzymaliśmy odpowiedź z MON na naszego maila. Czytam w niej m.in.: "23 sierpnia 2024 r. Minister Obrony Narodowej - z up. Sekretarz Stanu Pan Cezary Tomczyk - wydał zgodę na pozyskanie nieruchomości będącej własnością Miasta Elbląg w zasób resortu ON o łącznej powierzchni terenu wynoszącej 2,1149 ha na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa"

Wydział prasowy MON pisze także (pisownia oryginalna): - Rzeczona nieruchomość jest położona w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu wojskowego nr 1077 Elbląg, a potrzebę jej pozyskania zgłosił Dowódca Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w celu zabezpieczenia potrzeb parkingowych żołnierzy i pracowników wojska. Pozytywne stanowisko Prezydenta Miasta na zbycie przedmiotowej działki z zasobu Gminy Elbląg oraz propozycja rozliczenia kosztów sprzedaży poprzez kompensatę zobowiązań Miasta wobec wojska, wynikają z Porozumienia zawartego 28.08.2008 roku. Ww. Porozumienie dotyczyło przekazania nieruchomości będącej w trwałym zarządzie RZI Olsztyn o powierzchni 4,7688 ha na potrzeby realizacji przez Miasto Elbląg inwestycji celu publicznego. Miasto zobowiązało się do odtworzenia przeniesienia obiektów szkoleniowych (ośrodek sprawności fizycznej, boisko do gry w koszykówkę, boisko do gry w piłkę ręczną), urządzenia parkingu dla TIR oraz parkingu samochodowego dla żołnierzy i pracowników wojska, ogrodzenia terenu wojskowego, rozbiórki wojskowej bocznicy kolejowej w części położonej na przekazywanym terenie. Niestety do chwili obecnej Miasto nie wywiązało się ze wszystkich przyjętych zobowiązań, gdyż do odtworzenia pozostały m.in. obiekty sportowe oraz parkingi. Nieodpłatne nabycie w zasób resortu ON działki nr 199 spowoduje uznanie, że doszło do całkowitego rozliczenia wzajemnych świadczeń wynikających z zawartego w 2008 roku Porozumienia" - czytamy w odpowiedzi MON.