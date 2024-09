Wojsko przejmie działkę od miasta

Ministerstwo Obrony Narodowej ma w trybie bezprzetargowym otrzymać od władz Elbląga dwuhektarową działkę przy ul. Działkowej, sąsiadującą z dowództwem Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód. Zgodę na takie rozwiązanie wyraziła Rada Miejska.

Prezydent Elbląga w jednym ze swoich najnowszych zarządzeń (podpis pod nim złożył wiceprezydent Piotr Kowal) umieścił wspomnianą działkę w wykazie do sprzedaży. To dwuhektarowy, niezabudowany i częściowo zadrzewiony teren, leżący między ul. Działkową a siedzibą dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód. Ma być zbyty bez przetargu (co dopuszcza ustawa o gospodarce nieruchomościami) na rzecz Skarbu Państwa, a konkretnie na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej. Działka nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, wyceniono ją na 5,3 mln zł netto, ale MON może w ogóle za nią nie zapłacić. Dlaczego?

- Zbycie przedmiotowej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa następuje w zamian za rozliczenie ceny sprzedaży poprzez kompensatę zobowiązań miasta z tytułu przeniesienia i odtworzenia infrastruktury wojskowej przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Elblągu wynikających z porozumienia – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

Sprawdziliśmy, że to porozumienie pochodzi jeszcze z 2008 roku, gdy prezydentem Elbląga był Henryk Słonina. Wówczas miasto, przejmując od MON część terenów na Modrzewinie pod budowę ul. Kwiatkowskiego (w sumie ok. 5 ha), zobowiązało się, że odtworzy i przeniesie należący do jednostki przy ul. Mazurskiej były ośrodek sprawności fizycznej oraz dwa parkingi. W 2012 roku miasto zbudowało pierwszy z parkingów, ale pozostałe zobowiązania nie zostały zrealizowane. Rekompensatą na niezrealizowane zapisy porozumienia ma być właśnie przekazanie MON działki przy ul Działkowej.

Na bezprzetargowe zbycie działki zgodziła się jeszcze Rada Miejska poprzedniej kadencji. Uchwałę w tej sprawie radni przegłosowali 26 października 2023 r.

Zapytaliśmy Ministerstwo Obrony Narodowej o to, jakie ma plany wobec tej nieruchomości. Na odpowiedzi czekamy.