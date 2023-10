Wschodnia oficjalnie otwarta

Ulica Wschodnia, fot. Natalia Stopel

Nowa ul. Wschodnia ma 910 m długości i 7 szerokości i prowadzi do leśniczówki Dębica. We wtorek (31 października) odbyło się oficjalne oddanie inwestycji do użytku.

Na skrzyżowaniu z ul. Łęczycką powstało też rondo, a obok ulicy po starym śladzie drogi prowadzi dwukierunkowa ścieżka rowerowa, częściowo przebiegająca w alei drzew, które zostały zachowane. Inwestycja kosztowała ponad 14,2 mln zł, z czego 7,2 mln zł władze miasta pozyskały z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą inwestycji była firma Colas Polska. Jak stwierdził prezydent Elbląga Witold Wróblewski, inwestycja nie stworzyła zagrożeń ekologicznych. Oficjalne oddanie inwestycji do użytku, fot. Natalia Stopel - Idziemy nowym śladem, w ramach kompensacji usuniętych drzew nasadzonych zostało 236 nowych. To pierwszy etap inwestycji, będę szukał dofinansowania na jej drugi etap. Za strażnicą (ul. Łęczycka – red.) powstało wiele nowych budynków, ich lokatorzy mają auta i uważam, że nieodzowne jest dokończenie odcinka do ul. Sybiraków. Jednak o tym będziemy rozmawiali, kiedy będą na to środki finansowe. Dzisiaj widoków na dofinansowanie zewnętrzne nie ma - mówił prezydent Elbląga podczas oficjalnego otwarcia inwestycji. Dodajmy, że 1. listopada będzie można zaparkować auto na ul. Wschodniej.

daw