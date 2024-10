  Proxmus wysyła w świat gigantyczne urządzenia

Trzy specjalistyczne tiry z gigantycznymi elementami były potrzebne do przewiezienia z Modrzewiny nad rzekę Elbląg urządzenia, wyprodukowanego w firmie PROXMUS. Dwa wielkie dźwigi przetransportowały ładunek na dwie barki, którymi dotrze najpierw do Gdańska, a potem do klienta w Afryce. Zobacz zdjęcia i film.

Elementy, które widzicie na zdjęciach, to urządzenie procesowe wyprodukowane ze stali nierdzewnej przez Proxmus dla klienta z branży chemicznej. Ma w sumie 25 m długości, 6 m szerokości i 16 metrów wysokości, waży 110 ton. Ze względu na swoje gabaryty jest transportowany do docelowego portu w trzech częściach. Nocą urządzenie przejechało z Modrzewiny nad rzekę Elbląg na trzech tirach z gigantycznymi naczepami, a w poniedziałek wieczorem zostało załadowane na barki, skąd drogą wodną przez Szkarpawę i Martwą Wisłę dotrze najpierw do Gdańska, a następnie do jednego z krajów Afryki.

- Produkcja trwała cztery miesiące. To jeden z pierwszych tak dużych gabarytów, które wyprodukowaliśmy w naszej firmie. W obecnym procesie produkcyjnym jest drugie identyczne urządzenie, którego transport odbędzie się w niedalekiej przyszłości – mówi Artur Zaborowski, dyrektor handlowy firmy Proxmus. – Są transportowane wodą, bo wiadukty na drogach są za niskie i wąskie dla tego rodzaju transportów. Posiłkujemy się firmami, które się najlepiej na tym znają i znalazły dla nas optymalne pod względem kosztów i bezpieczeństwa rozwiązanie i bez zagrożeń dla czasu dostawy.

(fot. Mikołaj Sobczak)

PROXMUS od lat specjalizuje się w produkcji urządzeń gabarytowych ze stali nierdzewnej o cylidrycznych kształtach dla przemysłu chemicznego, spożywczego, petrochemicznego czy energetycznego. – Firma PROXMUS na zlecenie klientów wykonuje kompleksowe urządzenia , konstrukcje i zbiorniki według otrzymanych dokumentacji i wytycznych. Specjalizujemy się także w obróbce skrawaniem elementów o wielkości ponadgabarytowej. To dla nas chleb powszedni – dodaje Artur Zaborowski.

PROXMUS od 10 lat ma swoją elbląską siedzibę na Modrzewinie przy ul. Kwiatkowskiego. Obecnie zatrudnia ok. 150 osób i cały czas się dynamicznie rozwija. Firma dostarcza produkty praktycznie na cały świat. inwestuje w rozwój, by być bardziej konkurencyjną i dostępną dla klientów, oferując coraz szerszy zakres usług. Inwestuje też w rozwój swojej kadry, ciągle poszukując nowych osób do swojego zespołu: inżynierów, montażystów, spawaczy, operatorów maszyn CNC. Zaprasza chętnych do składania CV.

