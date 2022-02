Wykonawca basenów poszukiwany

Władze Elbląga ogłosiły przetarg na budowę kompleksu odkrytych basenów o konstrukcji szkieletowej przy ul. Moniuszki. Mają powstać przy CRW Dolinka w ciągu trzech miesięcy od podpisania umowy ze zwycięzcą przetargu.

Przy ul. Moniuszki od strony parkingu CRW Dolinka, na terenie byłych ogródków działkowych, mają powstać trzy baseny (jeden o wymiarach 25 na 12,5 m i głębokości 1,20 m; dwa o wymiarach 16 na 9 m i głębokości 1 metra i 60 cm) wraz z trzema zjeżdżalniami z hamowniami, wodnym placem zabaw dla dzieci, boiskami do piłki plażowej, strefami wypoczynku z zadaszeniami, suchym placem zabaw, natryskami i drewnianymi pomostami. Powstaną także przebieralnie, strefa sanitarna, pomieszczenia techniczne, dla ratowników oraz pracowników obsługi, a także cała sieć instalacyjna wraz z zagospodarowaniem terenu. Obiekt będzie też wyposażony w elektroniczny system obsługi klienta, co oznacza, że wstęp na odkryte baseny może być płatny.

Zainteresowane firmy mogą zgłaszać swoje oferty do 11 marca. Wówczas okaże się, ile taki obiekt może faktycznie kosztować. Władze Elbląga w budżecie na 2022 rok zarezerwowały na ten cel 8 mln złotych ze środków własnych miasta.

- To konstrukcja, którą będzie można przenieść w inne miejsce w mieście, gdy zbudowany zostanie już nowy basen w starej niecce. Nie tworzy dużego kosztu utrzymania obiektu jak i jakości wody, łatwo też utylizowane są zanieczyszczenia. To rozwiązanie sprawdziło już wiele innych miast, jak na przykład Toruń czy Starogard Gdański. To nie jest basen zamiast basenu dużego, ale uzupełniający – mówił Witold Wróblewski, prezentując kilka tygodni temu na konferencji ofertę jednej z włoskich firm, wykonawcy takich inwestycji. - Jeśli wszystko się ułoży, to mam nadzieję, że jeszcze w te wakacje elblążanie będą mogli z tego basenu korzystać – dodał wówczas.

Baseny mają powstać w ciągu trzech miesięcy od daty podpisania umowy ze zwycięzcą przetargu.