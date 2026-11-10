Z myślą o przyszłości

Jakich kompetencji będą potrzebować pracownicy przyszłości? Jakie możliwości edukacyjne i zawodowe oferują lokalne firmy? O tym będziemy rozmawiać już 17 listopada 2026 r. podczas wydarzenia „Elbląg. Z myślą o przyszłości”, organizowanego w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości i II Elbląskiego Festiwalu Zawodów.

Zapraszamy młodzież, studentów, rodziców, nauczycieli, przedsiębiorców, pracodawców, przedstawicieli instytucji i uczelni oraz wszystkich zainteresowanych przyszłością Elbląga.

Współczesny przemysł coraz częściej opiera się na nowoczesnych technologiach, robotyzacji, automatyzacji i cyfryzacji procesów. Zmieniają się nie tylko sposoby produkcji, ale również oczekiwania wobec pracowników i zakres potrzebnych kompetencji. Rozwijające się przedsiębiorstwa, nowe inwestycje i infrastruktura miasta tworzą kolejne perspektywy dla lokalnej gospodarki i rynku pracy.

W programie wydarzenia:

- Wystąpienie eksperckie poświęcone kompetencjom, które warto rozwijać w obliczu zmian na rynku pracy.

- Panel dyskusyjny „Zmiany napędzają rozwój” z udziałem przedstawicieli elbląskiego biznesu i ekspertów. Rozmowa będzie dotyczyć kierunków rozwoju lokalnej gospodarki, nowych technologii, rynku pracy i kompetencji przyszłości.

- Prezentacje firm i uczelni – okazja do poznania działalności lokalnych przedsiębiorstw, stosowanych przez nie technologii, oferty edukacyjnej oraz możliwości współpracy, praktyk i staży.

Dlaczego warto wziąć udział?

To okazja, aby poznać elbląskie firmy i ich potrzeby kadrowe, dowiedzieć się więcej o zawodach i kompetencjach przyszłości, odkryć możliwości dalszej nauki i rozwoju zawodowego, a także nawiązać kontakty z przedstawicielami biznesu, nauki i instytucji.

Wydarzenie będzie przestrzenią do spotkania różnych środowisk, wymiany doświadczeń

i rozmowy o tym, jak wspólnie budować potencjał gospodarczy Elbląga.

Informacje organizacyjne

- Data: 17 listopada 2026 r.

- Godziny: 14:00–17:00

- Miejsce: Hala Sportowo-Widowiskowa, al. Grunwaldzka 135, Elbląg

Wydarzenie odbywa się w ramach II Elbląskiego Festiwalu Zawodów, którego poranna część (9:00–13:00) będzie poświęcona prezentacji zawodów, kierunków kształcenia i możliwości rozwoju kompetencji.

Przyszłość Elbląga tworzą ludzie, wiedza, przedsiębiorczość i nowe technologie.

Spotkajmy się i porozmawiajmy o możliwościach, które stoją przed naszym miastem!