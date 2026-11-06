Zmiany w komunikacji miejskiej podczas Biegu Niepodległości

W związku z organizacją XII Elbląskiego Biegu Niepodległości i Narodowego Święta Niepodległości 11.11.2026 od 11:00 do ok. 16:00 wprowadzone zostaną następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

LINIE TRAMWAJOWE (od ok. 12:00 do ok. 15:30)

Linia nr 1 i 3- zawieszone funkcjonowanie linii nr 1 i 3;



LINIE AUTOBUSOWE

Linia nr 10

w kierunku Dąbrowy – skrócona trasa przez ul. Hetmańską;

w kierunku Dworca – objazd przez ul. Nowowiejską, Traugutta, Grobla Św. Jerzego, Mickiewicza, Grunwaldzką;

Linia nr 13

w kierunku Dworca – objazd przez ul. Grobla Św. Jerzego, Mickiewicza, Grunwaldzką, Fabryczną, Malborską, dalej po trasie;

Linia nr 15

w kierunku ul. Dębowej – objazd przez al. Tysiąclecia, Hetmańską, dalej po trasie;

w kierunku ul. Skrzydlatej – objazd przez ul. Traugutta, Grobla Św. Jerzego, Mickiewicza, Grunwaldzką, Fabryczną, Malborską, dalej po trasie;

Linia nr 16

w kierunku Gronowa Górnego – objazd przez ul. Nowowiejską, Traugutta, Grobla Św. Jerzego, dalej po trasie;

Linia nr 20

w kierunku Dworca – objazd przez ul. Nowowiejską, Traugutta, Grobla Św. Jerzego, Mickiewicza, Grunwaldzka, dalej po trasie;

Linia nr 21

Od godziny 11:00 – 16:00

w kierunku ul. Ogólnej – objazd przez ul. Hetmańską, 12 Lutego, Płk. Dąbka, Pionierską, dalej po trasie;

Od godziny 11:00 – 14:00

w kierunku Dworca – objazd przez ul. Brzozową, Płk. Dąbka, Nowowiejską, Traugutta, Grobla Św. Jerzego, Mickiewicza, Grunwaldzka, dalej po trasie;

Linia C

w kierunku Dębicy – objazd przez ul. Traugutta, Grobla Św. Jerzego, Mickiewicza, Grunwaldzką, dalej po trasie.

Linia nr 12

W godzinach 11:00 – 14:00 zawieszone funkcjonowanie linii nr 12

Od godziny 14:00 – 16:00:

w kierunku al. Odrodzenia – objazd przez ul. Wodną, Wałową, Stoczniową, Ofiar Sprawy Elbląskiej, Robotniczą, dalej po trasie;

Linia nr 14

W godzinach 11:00 – 14:00 zawieszone funkcjonowanie linii nr 14

Od godziny 14:00 – 16:00:

w kierunku ul. Wodnej – objazd przez ul. Pionierską, Robotniczą, Pocztową, dalej po trasie;

w kierunku ul. Ogólnej – objazd przez ul. Rycerską, al. Tysiąclecia, Hetmańską, dalej po trasie;

Linie nr 12. i 14. obsługujące przystanki na Zawodziu kursują bez zmian."