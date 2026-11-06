Zmiany w komunikacji miejskiej podczas Biegu Niepodległości
W związku z organizacją XII Elbląskiego Biegu Niepodległości i Narodowego Święta Niepodległości 11.11.2026 od 11:00 do ok. 16:00 wprowadzone zostaną następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:
LINIE TRAMWAJOWE (od ok. 12:00 do ok. 15:30)
Linia nr 1 i 3- zawieszone funkcjonowanie linii nr 1 i 3;
LINIE AUTOBUSOWE
Linia nr 10
w kierunku Dąbrowy – skrócona trasa przez ul. Hetmańską;
w kierunku Dworca – objazd przez ul. Nowowiejską, Traugutta, Grobla Św. Jerzego, Mickiewicza, Grunwaldzką;
Linia nr 13
w kierunku Dworca – objazd przez ul. Grobla Św. Jerzego, Mickiewicza, Grunwaldzką, Fabryczną, Malborską, dalej po trasie;
Linia nr 15
w kierunku ul. Dębowej – objazd przez al. Tysiąclecia, Hetmańską, dalej po trasie;
w kierunku ul. Skrzydlatej – objazd przez ul. Traugutta, Grobla Św. Jerzego, Mickiewicza, Grunwaldzką, Fabryczną, Malborską, dalej po trasie;
Linia nr 16
w kierunku Gronowa Górnego – objazd przez ul. Nowowiejską, Traugutta, Grobla Św. Jerzego, dalej po trasie;
Linia nr 20
w kierunku Dworca – objazd przez ul. Nowowiejską, Traugutta, Grobla Św. Jerzego, Mickiewicza, Grunwaldzka, dalej po trasie;
Linia nr 21
Od godziny 11:00 – 16:00
w kierunku ul. Ogólnej – objazd przez ul. Hetmańską, 12 Lutego, Płk. Dąbka, Pionierską, dalej po trasie;
Od godziny 11:00 – 14:00
w kierunku Dworca – objazd przez ul. Brzozową, Płk. Dąbka, Nowowiejską, Traugutta, Grobla Św. Jerzego, Mickiewicza, Grunwaldzka, dalej po trasie;
Linia C
w kierunku Dębicy – objazd przez ul. Traugutta, Grobla Św. Jerzego, Mickiewicza, Grunwaldzką, dalej po trasie.
Linia nr 12
W godzinach 11:00 – 14:00 zawieszone funkcjonowanie linii nr 12
Od godziny 14:00 – 16:00:
w kierunku al. Odrodzenia – objazd przez ul. Wodną, Wałową, Stoczniową, Ofiar Sprawy Elbląskiej, Robotniczą, dalej po trasie;
Linia nr 14
W godzinach 11:00 – 14:00 zawieszone funkcjonowanie linii nr 14
Od godziny 14:00 – 16:00:
w kierunku ul. Wodnej – objazd przez ul. Pionierską, Robotniczą, Pocztową, dalej po trasie;
w kierunku ul. Ogólnej – objazd przez ul. Rycerską, al. Tysiąclecia, Hetmańską, dalej po trasie;
Linie nr 12. i 14. obsługujące przystanki na Zawodziu kursują bez zmian."