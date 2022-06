Zaprezentują trzy warianty obwodnicy Jegłownika

22 czerwca podczas spotkania z mieszkańcami Jegłownika (gmina Gronowo Elbląskie) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprezentuje warianty przebiegu obwodnicy tej miejscowości. - Cieszymy się z tej inwestycji, ponieważ wpłynie ona znacząco na bezpieczeństwo w Jegłowniku. Na dobę przejeżdża przez naszą miejscowość 8,5 tys. samochodów. Mamy też wiele pytań, to spotkanie jest bardzo potrzebne - mówi Marcin Ślęzak, wójt gminy Gronowo Elbląskie.

Spotkanie odbędzie się 22 czerwca w bibliotece w Jegłowniku, początek o godz. 16. - Celem będzie poinformowanie lokalnej społeczności oraz wszystkich zainteresowanych o planowanej inwestycji oraz zebranie opinii dotyczących proponowanych wariantów przebiegu obwodnicy. Program spotkania obejmuje: prezentację projektu, przedstawienie projektowanych wariantów przebiegu obwodnicy, omówienie zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz odpowiedzi na pytania - czytamy w komunikacie GDDKiA w Olsztynie

Inwestycja obejmie budowę nowego przebiegu drogi krajowej nr 22 na odcinku ok. 5,5 km o klasie technicznej GP (droga główna ruchu przyspieszonego).

- Analizowane są trzy warianty przebiegu obwodnicy, wszystkie po południowej stronie miejscowości Jegłownik. Prosimy również o przekazywanie uwag i wniosków na temat inwestycji do 15 lipca 2022 r. pocztą na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie, al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn - czytamy również w komunikacie.

- Pytań zapewne będzie wiele, nie znamy szczegółów tej inwestycji. Wiem, że nie będzie to droga ekspresowa. Z punktu widzenia mieszkańców jest to dobre rozwiązanie. Na drodze ekspresowej jest ograniczona ilość zjazdów i węzłów, zależne jest to od odległości. Byłoby to ogromne utrudnienie dla mieszkańców Jegłownika, którzy jeżdżą do pracy, do przychodni, do sklepu oraz dla rolników, którzy mają pola w okolicy i wożą tędy plony – mówi Marcin Ślęzak.

Na stronie GDDKiA w Olsztynie można zapoznać się też z harmonogramem inwestycji oraz trzema jej wariantami. Jest także informacja o odszkodowaniach za nieruchomości przejęte (ewentualnie) pod budowę drogi.

- Na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i po uzyskaniu przez nią ostateczności, nieruchomości zajęte pod pas drogowy staną się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. Dotychczasowym właścicielom przysługuje odszkodowanie za zajętą nieruchomość lub jej część. Postępowanie w sprawie wypłaty odszkodowania jest wszczynane przez właściwego miejscowo wojewodę z urzędu, co oznacza, że właściciele nieruchomości nie muszą czynić żadnych dodatkowych starań, aby otrzymać odszkodowanie. Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje wojewoda w oparciu o operat szacunkowy opracowany przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, powołanego przez wojewodę – czytamy między innymi w komunikacie GDDKiA w Olsztynie.

Prace przy przebudowie drogi nr 22 miałyby się rozpocząć w 2027 roku i potrwać trzy lata. Projekt rozbudowy drogi przygotuje firma Europrojekt Gdańsk, która wygrała przetarg w tej sprawie. Umowa z nią opiewa na 5,6 mln zł i dotyczy przebudowy drogi nr 22 na odcinku od Elbląga do Fiszewa, czyli do granicy województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego.