Zielone światło dla kolejnych sklepów

Prezydent Elbląga wydał pozwolenie na budowę parku handlowo-usługowego u zbiegu ul. Królewieckiej i Fromborskiej. Dzisiaj w tym miejscu znajdują się budynki po firmie odzieżowej, które mają być rozebrane.

Inwestorem jest Retail Partners z Warszawy, która planuje rozpoczęcie budowy jeszcze w tym roku, a jej zakończenie w czwartym kwartale przyszłego roku. Ma już pozwolenie na rozbiórkę istniejących tu budynków po dawnych Zakładach Przemysłu Odzieżowego Truso (w ostatnich latach działała tu firma Corinna, wcześniej Bianca) i na budowę parku handlowo-usługowego o powierzchni ok. 11 tys. m kwadratowych.

- Projektowany Park Handlowo-Usługowy to obiekt jednokondygnacyjny złożony z dwóch budynków (o wysokości do 7 m), w których zlokalizowane zostaną lokale handlowe i usługowe, w tym lokale gastronomiczne. W planowanych obiektach planuje się czasowe magazynowanie towarów i ich sprzedaż. Budynki będą usytuowane przy parkingu zorganizowanym na poziomie terenu z łatwym dostępem z otwartej przestrzeni publicznej w ramach zjazdów z ulicy dojazdowej do parku – czytamy w dokumentacji inwestora, która została złożona w elbląskim ratuszu.

Miejsc parkingowych ma być 218, wjazd do planowanego parku handlowo-usługowego będzie możliwy od strony Fromborskiej i Królewieckiej.

W tym miejscu ma powstać park handlowo-usługowy (fot. Anna Dembińska)

- Z naszych analiz wynika, że północno - wschodnia część Elbląga jest zdecydowanie niedoinwestowana z punktu widzenia nasycenia powierzchnią handlową. Występują tu jedynie obiekty spożywcze, natomiast mieszkańcy zarówno Kamionki, jak okolic ul. Fromborskiej i rozwijających się mieszkaniowo terenów, pozbawieni są nowoczesnych obiektów handlowych, które zapewniałyby mieszkańcom możliwość zrobienia wygodnych i szybkich zakupów. Chcielibyśmy tu umieścić kilkanaście sklepów z różnych branż (również nie prowadzących obecnie działalności w mieście), zaspokajających podstawowe potrzeby mieszkańców Elbląga i okolicy. W przypadku realizacji inwestycji na pewno będą też powierzchnie przeznaczone dla lokalnych usług, typu kawiarnia, restauracja, kwiaciarnia, cukiernia itp. Nie planujemy w obiekcie lokować supermarketu spożywczego, z uwagi na sąsiadujący z nieruchomością supermarket nie jest on niezbędny w obiekcie – mówił nam jeszcze w lipcu ubiegłego roku Piotr Wisłocki z Retail Partners.

Planowana inwestycja jest zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje w tym miejscu zabudowę usługową i techniczno-produkcyjną.