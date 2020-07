Zmienił się inwestor i plany osiedla też

Co dalej z planami budowy osiedla mieszkaniowego na powojskowym terenie przy ul. Dąbrowskiego? Dotychczasowy inwestor działkę sprzedał, nowy złożył już do ratusza wniosek o zastosowanie tzw. ustawy lex deweloper. Co na niej ma powstać?

By inwestycja doszła do skutku, przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę inwestor musi uzyskać zgodę Rady Miejskiej na lokalizację osiedla na mocy tzw. ustawy lex deweloper. To przepisy, które mają ułatwić deweloperom realizację swoich projektów niezależnie od miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Inwestorem na powojskowym terenie przy ul. Dąbrowskiego początkowo była firma Bona Plus Nieruchomości, która chciała tu zbudować cztery budynki wielorodzinne, liczące w sumie od 52 do 68 mieszkań o powierzchni od 37 do 100 m kw. wraz z miejscami parkingowymi, drogami dojazdowymi, placem zabaw i terenami zielonymi. Bona Plus Nieruchomości teren jednak sprzedała, obecnym właścicielem jest El Invest Development z Mławy, który złożył już do ratusza wniosek o lokalizację inwestycji. Zakłada on zbudowanie przy ul. Dąbrowskiego trzech budynków mieszkalnych w sumie od 65 do 77 mieszkań o powierzchni od 27 do 95 metrów kwadratowych.

„Tereny przeznaczone pod inwestycję mieszkaniową w chwili obecnej są wolne od jakiegokolwiek zainwestowania. W ramach inwestycji projektuje się budowę 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą w terenie w postaci: przyłączy niezbędnych mediów, wewnętrznej drogi dojazdowej, miejsc parkingowych, dojść i dojazdów do budynków, placu zabaw oraz terenów zielonych. Pod budynkami zaprojektowano hale garażowe, które pomieszczą do 70 miejsc postojowych pozostała część jako miejsca naziemne do strony zachodniej przy drodze wewnętrznej, w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych” - czytamy we wniosku.

Na wrześniową sesję Rady Miejskiej powinien trafić projekt uchwały w sprawie lokalizacji tej inwestycji. Jeśli radni wyrażą na nią zgodę, inwestor będzie miał trzy lata na wystąpienie do prezydenta o pozwolenie na budowę.