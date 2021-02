Znajdą się chętni na działki w Dąbrowie?

Władze miasta chcą sprzedać w najbliższym czasie cztery działki w Dąbrowie. Cena? W zależności od powierzchni od 93 do 242 tysięcy złotych netto.

15 marca w Ratuszu Staromiejskim odbędą się aż trzy licytacje działek w dzielnicy Dąbrowa. Wszystkie są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i usługową, nadal jednak figurują jako użytki rolne, co oznacza że ich nabywcy przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę muszą je wyłączyć z produkcji rolnej.

Pod młotek idzie działka przy ul. Jarzębinowej (1900 m kw.) z ceną wywoławczą 157 tys. złotych netto (plus VAT), przy ul. Jodłowej (1500 m kw.) z ceną wywoławczą 150 tys. zł netto oraz przy ul. Jaworowej (1100 m kw.) z ceną wywoławczą 93 tys. zł netto. Nabywcy każdej z tych działek będą zobowiązani do rozpoczęcia budowy do końca grudnia 2024 roku i jej zakończenia do 31 grudnia 2026 r.

Tydzień wcześniej, 8 marca, odbędzie się jeszcze jeden przetarg dotyczący działki w Dąbrowie. To już będzie czwarte podejście do sprzedaży nieruchomości o powierzchni 3500 m kw, której cena wywoławcza wynosi 242 tys. złotych netto (plus VAT). Działka również wymaga wyłączenia z produkcji rolnej, jest położona w bliskim sąsiedztwie terenów uzbrojonych i przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową. W tym przypadku inwestor również musi zakończyć zabudowę działki do końca 2026 roku.