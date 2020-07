Zobacz najnowsze zdjęcia z przekopu

Budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną trwa zgodnie z przyjętym harmonogramem. Na placu budowy 15 lipca był jeden z naszych Czytelników, który podzielił się swoimi wrażeniami i zdjęciami.

Wczoraj miałem okazję być cały dzień na terenie budowy kanału żeglownego przez Mierzeję Wiślaną. Budowa robi imponujące wrażenie, a jak wszyscy podkreślali takiej inwestycji hydrotechnicznej jeszcze w Polsce nie było. Nie chcę się tu zbytnio rozpisywać niech fotografie same przemówią. Co prawda były robione aparatem w telefonie komórkowym, ale mam nadzieję, ze ich jakość będzie zadowalająca - napisał do nas Dariusz Babojć, znany także na portEL.pl jako Wowka.

Jak już wielokrotnie informowaliśmy, prace na budowie przekopu idą zgodnie z harmonogramem. Trwają prace przy budowie mostów, które powstają nad kanałem i wejść do kanału od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, a także wyspy na Zalewie Wiślanym.

24 lipca zaplanowano otwarcie ofert na drugi etap inwestycji, czyli m.in. pogłębienie toru wodnego do Elbląga i budowę mostu w Nowakowie, ale w związku ze zmianami w przetargu i pytaniami od zainteresowanych firm, termin ten Urząd Morski przedłużył do 11 sierpnia. Cała inwestycja ma być gotowa do końca 2022 roku i kosztować około 2 miliardów złotych.