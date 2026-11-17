Żuławy czekają na przeciwpowodziowe inwestycje

Rozpoczyna się trzeci etap kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław. Na 11 inwestycji, również w okolicach Elbląga, Wody Polskie przeznaczą ponad 400 mln zł.

Żuławy Wiślane zajmują ok. 170 tysięcy hektarów, około 28 procent położonych jest na terenach depresji. Wymagają stałej ochrony przeciwpowodziowej, na tzw. prace utrzymaniowe Wody Polskie w 2026 roku wydadzą ponad 70 mln zł, w 2027 roku planują ok. 80 mln zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie to tylko jedna strona medalu. Żuławom potrzebne są infrastrukturalne inwestycje, które zaplanowane są na razie do 2030 roku. Dotychczas zrealizowano dwa etapy tzw. Programu Żuławskiego. Waśnie rusza trzeci, obejmujący 11 inwestycji na kwotę ponad 400 mln zł.

- Postępowania przetargowe są w toku. Kolejnym krokiem będzie etap IIIB projektu, który czeka na dofinansowanie, wniosek został złożony 30 września. Budżet obu etapów IIIA i IIIB to 430 mln z czego 80 proc to dofinansowanie Unii Europejskiej – mówił podczas konferencji w nowym Dworze Gdańskim, inaugurującej projekt, Marcin Jarzyński, zastępca prezesa Wód Polskich ds. ochrony przed powodzią i suszą.

- Nadrabiamy zaległości, które skumulowały się przez wiele lat. To będą duże niezwykle ważne inwestycje, które poprawią bezpieczeństwo Żuław, ale na tym nie poprzestajemy. Zabiegamy o przyjęcie nowego 10-letniego programu dla Żuław, który zapewni ciągłą pracę na rzecz tego obszaru – mówi Magdalena Kołodziejczak, posłanka na Sejm i przewodnicząca Żuławskiego Zespołu Parlamentarnego.

Wśród 11 wspomnianych inwestycji jest m.in. remont wałów rzeki Fiszewki w gminie Elbląg i Gronowo Elbląskie, przebudowa stacji pomp w Balewie w gminie Markusy, a także remont wałów czołowych Zalewu Wiślanego i rzeki Nogat (ta cześć czeka do dofinansowanie). Pozostałe inwestycje dotyczą województwa pomorskiego.

Potrzeby inwestycyjne Żuław związane z ochroną przeciwpowodziową na lata 2030-2039 szacowane są na 1 miliard 400 tysięcy złotych.