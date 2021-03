ZUS rozpoczyna cykl spotkań konsultacyjnych z przedsiębiorcami

11 marca 2021 r. odbyło się inauguracyjne spotkanie konsultacyjne ze środowiskiem przedsiębiorców na temat programów transformacji cyfrowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które ułatwią prowadzenie firm.

11 marca 2021 r. odbyło się inauguracyjne spotkanie konsultacyjne ze środowiskiem przedsiębiorców na temat programów transformacji cyfrowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które ułatwią prowadzenie firm. - „Chcemy dowiedzieć się, jak w ocenie środowiska projektowane przez nas zmiany wpłyną na komunikację z firmami” – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

W zainicjowanym przez profesor Gertrudę Uścińską inauguracyjnym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców, które wchodzą w skład Rady Dialogu Społecznego: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacja „Lewiatan”, Związek Rzemiosła Polskiego, Związek Pracodawców Business Centre Club, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Federacja Przedsiębiorców Polskich. Planowane przez ZUS reformy dotyczą m.in. zdjęcia z firm wielu obowiązków i odpowiedzialności związanych z rozliczaniem składek, uproszczenia i automatyzacji wypłaty zasiłków oraz pełnej elektronizacji w obsłudze firm przez ZUS. We wrześniu 2020 r. zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyjął 14 programów transformacji systemu zabezpieczenia społecznego oraz ZUS na lata 2021-2023+. Programy były konsultowane i zostały zaakceptowane przez premiera Mateusza Morawieckiego jako przedsięwzięcia wspierające strategię rozwoju e-państwa. Realizacja tych programów wprowadza szereg usprawnień dla przedsiębiorców oraz pozwala na dalszy rozwój e-administracji, m.in. poprzez budowę nowoczesnego e-urzędu, automatyzację procesów, szerszą elektronizację komunikacji i wymiany danych i informacji, a także dalszą integrację systemów i rejestrów organów administracji. Automatyzacja rozliczeń przewiduje m.in. zakładanie kont płatników i ubezpieczonych przez ZUS (na podstawie danych z Rejestrów Centralnych lub przekazanych danych w Jednolitym Pliku Ubezpieczeniowym), ustalanie przez ZUS obowiązku ubezpieczeniowego, schematu podlegania ubezpieczeniom, prawa do ulg w opłacaniu składek, ustalanie przez ZUS podstawy wymiaru i wysokości należnych składek (na podstawie informacji o przychodach od płatnika). Z kolei automatyzacja zasiłków zakłada m.in. wypłatę zasiłków bez wniosku, na podstawie e-ZLA lub informacji pozyskanych przez ZUS o udzielonym urlopie, uproszczenie zasad ustalania prawa do zasiłków, przejęcie wypłaty wszystkich zasiłków przez ZUS, wyeliminowanie składania dodatkowych zaświadczeń do wniosków.

- Programy te opracowaliśmy na podstawie postulatów m.in. przedsiębiorców oraz zgodnie z duchem elektronizacji państwa i gospodarki” - powiedział prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Celem spotkania z przedstawicielami organizacji zrzeszających pracodawców było przedstawienie założeń programów oraz dyskusja na temat wpływu projektowanych zmian na działalność firm. Istotną kwestią było też omówienie sposobu optymalnego wprowadzenia nowych rozwiązań dla przedsiębiorców.

- Chcemy dowiedzieć się co możemy zrobić, aby płynnie wdrożyć nowe rozwiązania dla tej grupy naszych klientów. Dzięki konsultacjom jeszcze lepiej poznamy potrzeby przedsiębiorców - powiedziała profesor Uścińska.

W ocenie przedstawicieli organizacji zrzeszających pracodawców, zaproponowane przez ZUS programy automatyzacji i modernizacji są konieczne i bez nich trudno byłoby wprowadzać nowoczesne usługi i rozwiązania. Niezwykle ważna jest komunikacja z pracodawcami oraz producentami oprogramowania kadrowo-płacowego. Trzeba zadbać o wykorzystanie danych z dostępnych rejestrów publicznych i danych w systemie informatycznym Zakładu, by zdjąć część obowiązków z przedsiębiorców – wskazywali uczestnicy spotkania. Czwartkowe spotkanie rozpoczęło cykl konsultacji z przedstawicielami środowiska przedsiębiorców. Ze względu na złożony i wielowymiarowy charakter programów zaproponowanych przez ZUS prace na nimi są prowadzone wspólnie z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Rozwoju Pracy i Technologii.