Market czytelnią w niedziele?

- Napiszcie coś o tym, że Biedronki mają być otwarte w niedziele, w Elblągu trzy z nich. Znów zabierają mi czas z rodziną – z taką sprawą zgłosiła się do nas osoba pracująca w jednym z elbląskich sklepów. Na jakiej zasadzie markety miałyby być otwarte w niedzielę? Pomysł na market-czytelnię itp. to hit czy kit? Zachęcamy do głosowania i dyskutowania.

Według informacji osoby pracującej w Biedronce mają tam powstać... czytelnie. A taki sklep-czytelnia najwyraźniej mógłby być w niedziele otwarty, jak wtedy, gdy markety były placówkami pocztowymi. "To odbieranie czasu na bycie z rodziną, przy jednoczesnym nieadekwatnym wynagradzaniu naszej pracy" – słyszymy jeszcze.

Rzut oka na lokalne media w kraju pozwala stwierdzić, że coś jest na rzeczy w kwestii Biedronek z czytelniami etc.

- Nasz sklep jest jednym z marketów należących do sieci Biedronka, które mają być czynne w niedzielę jako czytelnia, biblioteka bądź punkt medyczny. Nie zamierzamy się godzić na łamanie naszych praw pracowniczych - mówi pracownik Biedronki w Bydgoszczy, o czym czytamy w bydgoskiej GW.

- Zaniepokojona planami właściciela sieci jest zakładowa Solidarność. Według związkowców, kilkaset sklepów należących do portugalskiego koncernu od tego tygodnia będzie otwarte w każdą niedzielę. "Mamy informacje, że jest to już przesądzone" - mówi przewodniczący zakładowej Solidarności Piotr Adamczak, którego cytuje Radio Poznań.

- Standy z książkami mają pojawić się przy wejściu. Klient wchodząc będzie brał egzemplarz, a kaucja za niego zostanie mu doliczona do zakupów. Dostanie też voucher na tę kwotę, który będzie mógł sobie wykorzystać przy następnych zakupach – opowiada pracownik jednego ze sklepów Biedronka w Lublinie portalowi dziennikwschodni.pl. - O tym, że sklep, w którym pracuje, będzie otwarty we wszystkie niedziele sierpnia, dowiedział się od kierownika sklepu. On z kolei miał dostać wytyczne wypełnienia niedzielnych grafików od „regionalnego” - podaje strona.

W mediach przewijają się też informacje, że sieć mimo pytań dziennikarzy nie komentuje póki co sprawy. My wysłaliśmy pytania do biura prasowego Biedronki w miniony weekend, pytamy m.in. o potwierdzenie informacji dotyczącej otwarcia sklepów w niedziele, ale też o kwestię wynagrodzenia i harmonogramu pracowników czy o plany rozszerzenia liczby otwartych sklepów w niedzielę w przyszłości. Pytamy także o to, które sklepy w Elblągu miałyby zostać otwarte. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że otwarcie marketów w niedziele w Elblągu ma dotyczyć m.in. sklepów przy ul. Rawskiej i Węgrowskiej.