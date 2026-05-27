Promem z Tolkmicka do Krynicy Morskiej?

Czy między Tolkmickim a Krynicą Morską mógłby kursować w przyszłości prom pasażersko-samochodowy? Ten pomysł co pewien czas wraca w publicznej dyskusji. Na temat możliwości uruchomienia takiej inwestycji rozmawiali w Tolkmicku przedstawiciele urzędów i instytucji. To Waszym zdaniem byłby hit czy kit?

Droga wodna z Tolkmicka do Krynicy Morskiej to najkrótsze możliwe połączenie z Mierzeją Wiślaną dla mieszkańców i turystów i świetne rozwiązanie, by ominąć korki na drodze 501. Korzystają z niego na razie piesi i rowerzyści, docierając w sezonie do Krynicy na pokładzie tramwaju wodnego czy statków.

Samorządowcy chcą pójść dalej i marzą o uruchomieniu w przyszłości na tej trasie promu pasażersko-samochodowego. W grudniu w Krynicy Morskiej odbyło się pierwsze spotkanie w tej sprawie, we wtorek – kolejne w Tolkmicku. Wzięli w nim udział przedstawiciele Urzędu Morskiego w Gdyni, urzędów marszałkowskich województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz samorządów położonych nad Zalewem Wiślanym.

- Dyskusja dotyczyła potencjału nowego połączenia zarówno w kontekście turystyki, jak i rozwoju komunikacyjnego regionu. Taka przeprawa mogłaby stać się nie tylko wygodnym sposobem podróżowania między Pomorzem a Warmią, ale również kolejną atrakcją przyciągającą turystów nad polskie wybrzeże i Zalew Wiślany. To dopiero początek rozmów i analiz, ale już dziś widać, że temat budzi duże zainteresowanie i może otworzyć nowy rozdział dla regionu – informuje Związek Gmin i Miast Morskich.

Szacunkowe koszty takiego przedsięwzięcia nie są jeszcze znane, ale z pewnością będą wymagać wielomilionowych nakładów. Czy Waszym zdaniem pomysł uruchomienia promu na trasie Tolkmicko – Krynica Morska to hit czy kit? Zachęcamy do głosowania i merytorycznej dyskusji.