Sposób na elektroodpady

Przy ul. Bałuckiego stanął pierwszy w Elblągu nowoczesny punkt do segregacji elektroodpadów. Można do niego wrzucać m.in. zużyte baterie, żarówki, płyty CD, telefony, ładowarki czy tonery. To Waszym zdaniem hit czy kit?

Ile kosztował ten punkt do segregacji elektrośmieci, czy jest lub będzie ich więcej na terenie Elbląga? O to między innymi zapytaliśmy biuro prasowe Urzędu Miejskiego. Zamiast odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że w środę o godz. 11 odbędzie się oficjalna prezentacja całego przedsięwzięcia dla dziennikarzy. Więcej na ten temat napiszemy więc w środę, a dzisiaj przyznajemy, że pomysł nam się podoba. A Waszym zdaniem to hit czy kit?

red.