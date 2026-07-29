 Akademia złoczyńców w Kinie Światowid

Filmowa, fabularyzowana adaptacja serii komiksowej o zmaganiach uczniów Szkoły dla Superbohaterów z uczniami Szkoły dla Super Złoczyńców. „Akademia złoczyńców” od 31 lipca w Kinie Światowid.

Zbliża się kolejna edycja zawodów. Ale co zrobić, gdy trzeba będzie walczyć z Bardzo Wielkim Złem, które zamierza zlikwidować obie szkoły i przejąć kontrolę nad światem? Cała nadzieja w niej – Królowej Złoczyńców. To ona musi stoczyć pojedynek, od którego zależy wszystko. Stephanie, dwunastoletnia dziewczyna, marzy o staniu się superbohaterką, jak jej zmarła matka. Niestety, jej plany zostają pokrzyżowane po nieudanym egzaminie wstępnym do Akademii Bohaterów. Jednakże, Stephanie otrzymuje szansę na poprawę, gdy zostaje skierowana do Akademii Złoczyńców, aby odzyskać skradziony artefakt. W trakcie swojej misji musi zmierzyć się z trudnymi wyborami, które wystawiają jej lojalność na próbę. Jej poszukiwania prowadzą ją do Złoczyńcy Złoczyńców, potężnej istoty zagrażającej przyszłości bohaterów i złoczyńców.

Reżyser: Alain Darborg

Produkcja: Szwecja 2026

Obsada: Agnes Colliander, Louie Karim, Victor Beer

Czas: 96 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.