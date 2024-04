Długo oczekiwany pierwszy film fabularny o muzycznej ikonie, wyreżyserowany przez Sam Taylor-Johnson, uznaną artystkę wizualną i reżyserkę. „Back to black. Historia Amy Winehouse” od 19 kwietnia w Kinie Światowid.

Produkcja przedstawi pełną pasji historię niezwykłej artystki, ukazując lata spędzone w tętniącym życiem londyńskim Camden, które nazywała domem, oraz drogę do światowej sławy. Film skupi się na niezwykłym geniuszu, kreatywności, poczuciu humoru i szczerości Amy, które towarzyszyły jej we wszystkim, co robiła, a także spróbuje zrozumieć jej demony. „Back to Black. Historia Amy Winehouse” to bezkompromisowe spojrzenie na współczesną machinę sławy i wielki hołd dla wyjątkowego talentu, który zdarza się raz na pokolenie.

Reżyser: Sam Taylor-Johnson

Produkcja: Wielka Brytania 2024

Obsada: Marisa Abela, Jack O'Connell, Eddie Marsan, Juliet Cowan, Lesley Manville

Czas: 122 min