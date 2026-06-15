 Backrooms. Bez wyjścia w Kinie Światowid

Jeden z największych fenomenów internetu, obejrzana ponad 100 milionów razy seria filmów grozy, wkracza na wielki ekran. „Backrooms. Bez wyjścia” od 19 czerwca w Kinie Światowid.

W piwnicy salonu meblowego pojawia się przejście do przerażającego, równoległego świata. Gdzieś obok naszego świata istnieje inny, równoległy, nieskończony labirynt pozornie pustych korytarzy. Módl się, by tam nie trafić.

Reżyser: Kane Parsons

Produkcja: USA 2026

Obsada: Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Finn Bennett, Lukita Maxwell

Czas: 105 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.