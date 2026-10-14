Baranek Shaun i kudłata bestia w Kinie Światowid

Uwielbiana seria wraca na wielki ekran - i to w jeszcze bardziej szalonej odsłonie! W tej przezabawnej kinowej przygodzie najsłynniejszy baranek świata zamienia się w… szalonego naukowca. Co może pójść nie tak? „Baranek Shaun i kudłata bestia” od 16 października w Kinie Światowid.

W wieczór Halloween na farmie Mossy Bottom ekscytacja przeradza się w przerażenie, gdy niezdarny Farmer niszczy pole dyniowe. Shaun próbuje naprawić to za pomocą eksperymentów naukowych, ale sytuacja wymyka się spod kontroli, gdy w lesie pojawia się dzika bestia...

Reżyser: Steve Cox, Matthew Walker

Produkcja: Wielka Brytania 2026

Czas: 80 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.