Czy zmiany klimatu wysuszą Kanał Elbląski?

Pruscy inżynierowie nie znali słowa „ekologia”, a mimo to stworzyli arcydzieło w zgodzie z naturą. Dziś Kanał Elbląski staje przed nowymi wyzwaniami: zmianami klimatu, płytką wodą i koniecznością ochrony unikalnych rezerwatów przyrody.

28 października 1844 r. w Miłomłynie uroczyście rozpoczęto budowę kanału, który miał umożliwić spławianie sosny taborskiej – niezwykle cennego materiału do budowy statków. Data nie była przypadkowa: kilkanaście dni wcześniej król Prus Fryderyk Wilhelm IV obchodził urodziny. Gdyby zapytać ówczesnych ludzi o zmiany klimatu lub ekologię, najprawdopodobniej wzruszyliby ramionami. Najważniejszy był transport drewna i towarów. A jednak w trakcie budowy – świadomie lub nie – zastosowano rozwiązania, które dziś nazwalibyśmy proekologicznymi. Przykładem są pochylnie.

- Budowniczy kanału, Georg Jacob Steenke, zaproponował budowę pochylni typu suchego, czyli takich, na których jednostka pływająca pokonuje różnicę poziomów na specjalnym wózku poruszającym się po torowisku (na pochylniach „mokrych” statek płynie w komorze wypełnionej wodą). Początkowo, do przełomu lat 1860–1861, wybudowano cztery pochylnie: Jelenie, Oleśnicę, Kąty i Buczyniec. Budowę pochylni Całuny zakończono w 1883 r. Przyjęte rozwiązanie – pochylnie z grzbietem suchym – sprawiło, że zużycie wody na napęd kół wodnych lub turbiny jest pięciokrotnie niższe niż byłoby w tradycyjnych śluzach – czytamy na stronie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

- Założenia i plan wykonania kanału opracowany przez Steenkego powinny być głównym wyznacznikiem poszanowania szeroko rozumianego środowiska. Niewielu użytkowników Kanału Elbląskiego wie, że jego koryto przecina kilkadziesiąt strumieni. Aby nie naruszać struktury wód powierzchniowych i gruntowych, poprowadzono je syfonami pod dnem kanału. Jedyny, jaki widzi większość turystów, to dwururowy przepust pod Akweduktem Karnickim – mówi Sławomir Dylewski, prezes stowarzyszenia Navicula zrzeszającego miłośników Kanału. – Sam przebieg szlaku wytyczano tak, aby jak najmniej ingerować w środowisko. Nie zobaczymy tu wysokich nasypów czy głębokich wykopów, jak przy budowie współczesnych autostrad.

Jedna z pochylni na Kanale Elbląskim (fot. Sebastian Malicki)

Dziś Kanał Elbląski to światowy zabytek techniki hydrotechnicznej łączący jezioro Drużno z jeziorem Drwęckim. Podczas rejsu (trasa z Ostródy do Elbląga statkami Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej trwa ponad 11 godzin) różnicę poziomów statki pokonują na pięciu pochylniach napędzanych wyłącznie siłą wody. Armator deklaruje, że robi wszystko, by zminimalizować wpływ żeglugi na przyrodę.

- Nasze statki nie generują istotnego hałasu, nie puszczamy z głośników głośnej muzyki. Sukcesywnie wymieniamy silniki spalinowe na spełniające surowe unijne normy spalania, a przy tym coraz cichsze. Przed każdym sezonem jednostki przechodzą rygorystyczne kontrole stanu technicznego i warunków sanitarnych. Ściśle pilnujemy kwestii tankowania oraz odbioru śmieci i ścieków – wyjaśnia Cezary Wawrzyński, prezes Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej. – Planujemy inwestycje w napędy hybrydowe i niskoemisyjne źródła zasilania. Tak będzie w przypadku kolejnej, nowej jednostki, która pojawi się w perspektywie kilku najbliższych lat.

Kanał przyciąga dziś głównie turystów, a jedną z jego największych atrakcji jest dzika przyroda. Jeden z krańców szlaku stanowi jezioro Druzno – unikalny rezerwat ptaków, na przykładzie których gołym okiem widać ocieplenie klimatu.

- Na przestrzeni lat zauważyłem, że coraz mniej ptaków migruje. Praktycznie przez całą zimę obserwowałem koczujące stada gęsi, a nawet żurawi w styczniu. Tylko patrzeć, jak przestaniemy widywać odlatujące klucze. Ptaki zmieniły zachowanie, bo dalekie wędrówki są wyczerpujące. Ostatnimi laty prowadzą koczowniczy tryb życia – dopiero w mroźne, śnieżne zimy przelatują w cieplejsze rejony kraju – mówi Mirosław Gawron, elbląski ornitolog. – Są gatunki, których liczebność znacząco spadła, jak choćby łyska, głowienka, czajki, rycyki, kuropatwy, wróble czy mazurki. Pojawiły się jednak takie, których spotkanie przed laty graniczyło z cudem, jak czapla biała czy bielik. Ciekawostką jest kokoszka wodna, którą regularnie widywałem zimującą na rzece Elbląg w latach 70. Ten gatunek nadal tu jest i zimuje.

Ptaki - jedna z trakcji Kanału (fot. Mirosław Gawron)

W trzeciej dekadzie XXI wieku największym wyzwaniem dla kanału jest susza i niedobór wody. Pod koniec maja tego roku, kiedy Żegluga Ostródzko-Elbląska po latach przerwy wznowiła rejsy z Ostródy do Elbląga, przekonałem się na własne oczy, co to oznacza w praktyce. Przy Czulpie niedaleko Małdyt (gdzie mieszkał niegdyś Steenke) na statek czekał mały holownik. Przejście pomiędzy jeziorami Ruda Woda i Sambród jest płytkie. Holownik mącił więc śrubą dno, by na kilka chwil pogłębić tor wodny i umożliwić przepłynięcie jednostce z pasażerami.

- Problemy z wodą zaczęły się, gdy Toruń zaczął pobierać wodę pitną z rzeki Drwęcy (ujęcie w Lubiczu), a nie jak wcześniej z Wisły – tłumaczy Sławomir Dylewski. – Wymusza to zwiększenie tzw. przepływów nienaruszalnych Drwęcy, a więc systematyczny zrzut wody z systemu Kanału. Na szczęście Jeziorak, Ruda Woda i jezioro Ilińskie tworzą duży zbiornik buforowy. Prawdziwym zagrożeniem nie jest więc sam spadek poziomu wody, z czym mierzyliśmy się już w XIX wieku, ale podnoszenie się dna przez jego systematyczne zamulanie oraz wieloletnie zaniedbania w utrzymaniu opasek brzegowych.

- Dawniej brzegi kanału były na bieżąco „faszynowane” (umacniane wiązkami gałęzi – przyp. red.). To naturalne, że brzegi się niszczą, ale brak bieżących napraw sprawia, że szkody się kumulują i z roku na rok są większe. To jednak zadanie państwa, z którego wywiązuje się ono lepiej lub gorzej – zwraca uwagę Cezary Wawrzyński.

Brzegi Kanału (fot. Sebastian Malicki)

Rezerwat „Jezioro Drużno” utworzono w 1966 r., by chronić miejsca lęgowe ptactwa wodnego i błotnego. Okres lęgowy pokrywa się jednak ze szczytem sezonu żeglugowego.

- Powoduje to ryzyko konfliktów między ruchem statków a ochroną przyrody. Ograniczamy je poprzez wyznaczanie stref ciszy i limitów prędkości. Chodzi o zmniejszenie hałasu oraz wysokiej fali, która mogłaby zalewać gniazda budowane w szuwarach m.in. przez perkozy, bąki czy zielonki – wyjaśnia Justyna Januszewicz, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. – Ogólny stan środowiska wokół Kanału oceniamy jako stabilny, choć stale narażony na działalność człowieka. Kluczowe jest zachowanie właściwych stosunków wodnych oraz miejsc rozrodu i żerowania chronionych gatunków.

Sami turyści coraz bardziej doceniają ten kontakt z naturą.

- Z relacji pasażerów wynika, że przyroda to jedno z ich najsilniejszych wspomnień z rejsu. Na pokład wchodzą ludzie świadomi, że obcują i z zabytkiem techniki, i z dziką naturą – mówi prezes Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej. – Najlepszym dowodem jest autentyczna „reklamacja” od pasażera, który narzekał, że rejs z Ostródy do Elbląga trwał ponad 12 godzin zamiast obiecanych 11. Napisał: „To było dłużej, niż obiecywano, ale gdyby nie to – nigdy nie zobaczylibyśmy tak pięknego zachodu słońca nad Druznem!”.

Klucz ptaków nad jeziorem Drużno (fot. Mirosław Gawron)

Co czeka Kanał w przyszłości?

- Na najbliższe lata patrzymy z niepokojem ze względu na nasilające się susze i nawalne deszcze, jakich nie znano w czasach budowy kanału. Dlatego włączyliśmy się w program „Odbudowa systemu wodnego Kanału Elbląskiego – etap I”, aby umacniać brzegi i przystosować szlak do nowych warunków – mówi Bogusław Pinkiewicz, rzecznik prasowy Wód Polskich w Gdańsku.

- Kanał Elbląski powinien pozostać jednocześnie unikalnym zabytkiem techniki, atrakcyjnym szlakiem turystycznym i przestrzenią zachowującą swoje wartości przyrodnicze dla przyszłych pokoleń – podkreśla Justyna Januszewicz z RDOŚ.

- To unikatowy na skalę światową przykład harmonii XIX-wiecznej myśli inżynieryjnej oraz dzikiej przyrody Pojezierza Iławskiego i Żuław Wiślanych. Twórcy wykorzystali naturalne ukształtowanie terenu i zasoby wodne, tworząc szlak, na którym statki dosłownie „pływają po trawie”. To niedościgniony wzór synergii – podsumowuje Sławomir Dylewski.

Szansą dla regionu ma być rozwój tzw. turystyki zrównoważonej.

- Tu nie wymyślamy prochu, to od dawna działa w Europie Zachodniej. Mamy coraz lepszą bazę hotelową, połączenie z Pętlą Żuławską i Zalewem Wiślanym oraz cenne przyrodniczo tereny dla turystów szukających spokoju, a nie „mocnych wrażeń” – wylicza Cezary Wawrzyński. – Ogromne znaczenie będzie miało utworzenie wzdłuż kanału szlaku rowerowego Canal Velo, a w przyszłości wpisanie obiektu na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Eksperci apelują jednak o rozsądek.

- Kontrolowana turystyka nie zaszkodzi ptakom, o ile będziemy trzymać się wytyczonych szlaków, nie wprowadzimy sprzętu motorowego na jezioro Druzno i wprowadzimy okresowe ograniczenia w czasie lęgów, podobnie jak robi się to w górach – podsumowuje ornitolog Mirosław Gawron. – Moja prośba do turystów jest prosta: trzymajmy się szlaków, nie śmiećmy i nie hałasujmy. Przyroda jest tu niezwykle wrażliwa.

Łabędzie (fot. Mirosław Gawron)