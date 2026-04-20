"Bez wyjścia" w DKF

Dyskusyjny Klub Filmowy im. A. Munka zaprasza na najnowszy film Park Chan-wooka - mistrza kina koreańskiego. Projekcja obrazu „Bez wyjścia” odbędzie się 23 kwietnia o 19 w Kinie Światowid.

Kiedy rynek pracy jest bezlitosny, trzeba wyeliminować konkurencję. Bohater „Bez wyjścia” – nowego filmu Park Chan-wooka, twórcy „Oldboya”, „Służącej” i „Podejrzanej” – dosłownie bierze sprawy w swoje ręce. Koreański mistrz kina gatunkowego stawia niepokojąco trafną diagnozę współczesnych lęków – w swoim bezkompromisowym, autorskim stylu.

Man-su (gwiazda „Squid Game”, Lee Byung-Hun) prowadzi idealne życie: stabilne zatrudnienie, rodzina, dom, dwa golden retrievery. Ale wystarczy jeden dzień, by sielanka zmieniła się w horror. Man-su traci pracę w fabryce papieru, a z nią status, męskość, tożsamość, honor i sens życia. By je odzyskać, nie cofnie się przed niczym, szczególnie że mokra robota przynosi tyle samo satysfakcji, co ta papierkowa.


Najnowsze artykuły w dziale Kina i teatr

Artykuły powiązane tematycznie

