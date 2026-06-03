Powitanie Lata w Tolkmicku

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku serdecznie zaprasza na tegoroczne Powitanie Lata, które odbędzie się 4 lipca br. od godziny 16. Organizatorzy przygotowali bogaty program atrakcji, łączący muzykę, lokalną twórczość oraz wspólną zabawę dla uczestników w każdym wieku.

Największymi gwiazdami wydarzenia będą Michał Wiśniewski oraz kultowy zespół TOP ONE, których koncerty z pewnością będą doskonałą okazją do wspólnej zabawy przy ich największych przebojach.

Na uczestników czekać będzie również strefa rękodzieła, gdzie swoje wyroby zaprezentują lokalni twórcy i rzemieślnicy. Odwiedzający będą mogli podziwiać ręcznie wykonane produkty, poznać ich autorów, a także wesprzeć lokalnych artystów poprzez zakup unikatowych wyrobów. Nie zabraknie także strefy gastronomicznej z różnorodną ofertą smaków.

Jedną z najbardziej kolorowych atrakcji wydarzenia będzie Holi Festiwal Kolorów. Wspólna zabawa z kolorowymi proszkami dostarczy uczestnikom mnóstwa radości. Powitanie Lata to przede wszystkim święto integracji i wspólnego spędzania czasu.

Zapraszamy!

Partnerami wydarzenia są: Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej LANZANIA, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.