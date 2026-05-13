Block 5 w kinie Światowid

Młodzi entuzjaści jazdy na desce są niepocieszeni – skatepark w ich okolicy ma zmienić się w duży parking. Mia, nowa dziewczyna z sąsiedztwa, chce wraz z nimi pokrzyżować plany ekipy budowlanej. „Block 5” od 15 maja w Kinie Światowid.

Alma ma po przeprowadzce problem z odnalezieniem się w nowej dzielnicy. Nie dość, że nie lubi mieszkających tam dzieci, to jeszcze nie dogaduje się ze swoim tatą. Dziewczyna zamknęła się w sobie po śmierci mamy i spędza dużo czasu sama na placu zabaw w lokalnym parku. Wkrótce odkrywa, że jest on rajem dla gangu skaterów, na którego czele stoi Luna, koleżanka z klasy Almy. Dziewczyna bardzo za bandą nie przepada, jednak kiedy dowiaduje się, że firma jej taty planuje zlikwidować park, postanawia połączyć siły ze swoimi najgorszymi wrogami. Nowo powstała paczka ma tylko tydzień na uratowanie placu zabaw, a porażka nie wchodzi w grę!

Reżyseria: Klemen Dvornik

Produkcja: Słowenia, Czechy, Chorwacja, Serbia 2024

Obsada: Kaja Zabret, Kaja Šuštarič, Youri Friderich, Niko Lemark, David Trontelj, Marko Mandić, Gregor Zorc, Ivana Roščić, Enis Bešlagić, Tihomir Stanić

Czas: 79 mina

