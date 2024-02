Bracia ze stali w Kinie Światowid

Oparta na faktach opowieść o wielkim sukcesie i równie wielkim upadku niepokonanych braci Von Erich to rollercoaster emocji! „Bracia ze stali” od 16 lutego w Kinie Światowid.

Surowy teksański ojciec – głowa rodu Von Erich – zrobi wszystko, by jego synowie osiągnęli w sporcie to, czego on sam nie zdołał. Za kulisami wrestlerskich widowisk, na punkcie których w latach 80. oszalała Ameryka, kryją się jednak brutalne treningi, złamane charaktery, przekreślone marzenia i poturbowane braterskie relacje. Rodzicielskie ambicje okazują się przekleństwem synów – na Von Erichów spada cios za ciosem. Czy niezwyciężeni dotąd bracia unikną wiszącego nad nimi fatum?

Reżyser: Sean Durkin

Produkcja: USA, Wielka Brytania 2023

Obsada: Zac Efron, Jeremy Allen White, Harris Dickinson, Maura Tierney, Stanley Simons, Holt McCallany, Lily James

Czas: 130 min