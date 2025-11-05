Bugonia w kinie Światowid

Czarna jak smoła komedia, w której spotykają się zwolennicy teorii spiskowych i elity korporacyjne, powoli zamienia fabułę porwania w klaustrofobiczną walkę o losy planety. „Bugonia” od 7 listopada w Kinie Światowid.

Samo słowo "bugonia" odnosi się do starożytnego, brutalnego rytuału opartego na wierzeniu, że z martwego wołu mogą wyłonić się pszczoły, pomagając pszczelarzom odzyskać utracone pszczoły miodne. W filmie Lanthimosa Jesse Plemons wciela się w Teddy'ego, pszczelarza szczególnie zaniepokojonego spadkiem populacji pszczół miodnych. Jest on również radykalnym sceptykiem wobec praktycznie wszystkiego. Wraz z biegiem fabuły jesteśmy coraz bardziej przekonani, że Teddy nie jest zwykłym dziwakiem, ale wierzącym w spiski szaleńcem. Przekonanie to potwierdza się, gdy Teddy i jego kuzyn Don porywają Michelle, lodowatą dyrektor generalną dużej firmy farmaceutycznej. Powód: są pewni, że jest ona kosmitką, która ma zniszczyć Ziemię.

Reżyser: Yorgos Lanthimos

Produkcja: USA, Korea Południowa, Irlandia, Kanada 2025

Obsada: Emma Stone, Jesse Plemons, Stavros Halkias, Aidan Delbis, Alicia Silverstone

Czas: 118 min